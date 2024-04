Anto Pane y Guillermo Moreno, el crossover menos pensado: “¿Te hago acordar a Cristina?”

El programa “Escucho ofertas”, que conduce Guillermo Aquino en el canal de streaming Blender, recibió este viernes la visita de dos figuras polémicas, aunque cada una en su rubro: Anto Pane y Guillermo Moreno.

La influencer llegó después del exsecretario de Comercio, quien dijo no que no la conocía. Anto, por su lado, con un sobrio look de pantalón sastrero y camisa, se mostró muy emocionada por conocerlo y de hecho lo saludó con afectuoso abrazo.

La polémica mediática también se presentó con una peluca color caoba y se animó a preguntarle a Moreno: “¿Te hago acordar a Cristina?”. El economista afirmó que “sí”, pero ya en la etapa más reciente. “Cristina tenía el pelo negro azabache”, recordó y agregó: “Y siempre me preguntaba el costo de la leche”.

De qué hablaron Anto Pane y Guillermo Moreno

En una conversación de temas variados y con intercambios inesperados de lo que por supuesto también participaron Aquino y las coconductoras Galia Moldavsky y Juanita Groisman.

“Vos tenés que leer ‘Mi mensaje’ el libro de Evita, que hace en el lecho de muerte. No es ‘La razón de mi vida’, es otro libro que casi no se leyó ni se estudió”, dijo Moreno. Pane lo escuchaba atento y hasta acotó que “La razón de mi vida” es una “gran Biblia”.

Las conversaciones siguieron por cómo se calculan los costos, el surgimiento del peronismo, de política y religión y demás.

“Podemos realzar Argentina, juntos”, le propuso Anto. “Seeee”, exageró Moreno.