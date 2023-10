Ricardo Darín defenestró a la versión estadounidense de Nueve Reinas: “Es una verg...”

Ricardo Darín es una de las estrellas indiscutidas del cine argentino, con grandes éxitos que han sido aclamados a nivel internacional. Ha sido ganador de múltiples premios a Mejor Actor y sueña con algún día conquistar el Oscar, lo cual seguramente logrará algún día.

Su carrera comenzó a fines de los años 1960 en televisión, luego tuvo su gran salto al cine y desde entonces no ha parado de obsequiarle maravillosos e inolvidables personajes a los amantes del séptimo arte, no solo en Argentina, sino, en el mundo.

Ricardo Darín

Actualmente se encuentra filmando una de las producciones más prometedoras que han pisado la industria cinematográfica argentina: la serie de El Eternauta, a cargo de B&S y Netflix; una producción que apuesta a marcar historia dentro del streaming nacional.

El Eternauta Foto: via pais

“Es una verga”, la opinión si filtro de Ricardo Darín

En una entrevista con Migue Granados en su programa Soñé que volaba, transmitido vía streaming por Olga, Ricardo Darín sorprendió con una opinión sin filtro sobre la versión estadounidense de Nueve Reinas, mítica película que protagoniza con Gastón Pauls.

Nueve Reinas

La remake se estrenó en el año 2004 bajo el título de Criminal y dirección de Gregory Jacobs. Contó con un elenco de estrellas hollywoodenses, entre quienes se encuentran John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal.

“¿Viste la película de la versión yankee de Nueve Reinas?”, le preguntó Granados, a lo que el actor respondió positivamente. “¿Te pareció una verga?”, replicó el conductor, quien no esperaba la respuesta sin filtro de Darín: “Una verga es poco. No entendieron nada”.

Criminal, la versión estadounidense de Nueve Reinas. Foto: Gregory Jacobs

“Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de Nueve Reinas es la de dos chabones a pie haciendo yeites en la calle. Y además se equivocaron en el cast, porque John C. Reilly tiene una cara muy confiable. Y en Estados Unidos - y esto lo digo con todo el cariño y el respeto que le tengo al chico Luna -, no es precisamente la imagen del más confiable. Y acá era al revés. Acá era Gastón el buenito y yo el cagador. Hicieron una mala lectura”, opinó Darín y defenestró a la película.

“Cuando la hicieron y la trajeron acá para ver si la estrenaban en la Argentina, nos llamaron de la empresa y nos hicieron una privada a Fabián [Bielinsky] y a mí. Empezó la película y nos empezamos a mirar entre nosotros. Nos mirábamos de costadito mientras transcurría la película. Y cuando salimos Fabián les dijo: ‘No estrenen esto acá porque los van a matar’”, recordó y concluyó el actor.