La vez que Ricardo Darín rechazó estar en una película de Hollywood: los motivos y lo que se perdió

Ricardo Darín es uno de los ídolos indiscutidos de los argentinos. Sus trabajos en televisión y, especialmente, cine lo posicionaron como una verdadera institución de la industria cinematográfica nacional.

Tanto es así que, su nombre es sinónimo de calidad. Cualquier película que lo tenga en su elenco, más allá de si finalmente sea buena o no, será un éxito de taquilla porque millones la verán solo por la presencia del actor.

Ricardo Darín Foto: telecinco

El próximo gran estreno que Darín tiene por delante es El Eternauta, una serie que promete ser la mayor producción nacional llevada a cabo por Netflix. Contará con un elenco excepcional para una historia que es un verdadero patrimonio cultural: Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Oriana Cárdenas y Mora Fisz

Ricardo Darín protagonizará la serie de El Eternauta. Foto: Socjoh

A Ricardo Darín no le gusta para nada Hollywood

La prolífera carrera actoral de Ricardo Darín le otorga la potestad de aceptar y rechazar papeles a gusto y piacere. El actor tiene este hecho presente desde hace mucho tiempo, tanto que en el 2004 rechazó un gran papel para Hollywood junto a importantísimas figuras.

Ricardo Darín Foto: web

Se trata de la cinta Hombre en llamas dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning, a quienes se les sumó en el reparto Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin y Mickey Rourke.

Al actor se le había ofrecido el papel de un narcotraficante mexicano, por el que hubiera obtenido una verdadera millonada verde, en tanto la cinta se convirtió en la más taquillera del 2004 con $130.293.714 millones de dólares recaudados en el mundo.

Hombre en llamas Foto: Tony Scott

¿El motivo del rechazo? Darín se reconoció como un verdadero “anti-hollywood”. En una muy recordada entrevista con Alejandro Fantino en el año 2013 para el programa Animales sueltos, el actor sostuvo: “Hollywood no me quita el sueño ni me vuelve loco. Es una atmósfera absolutamente hostil”.

“La fantasía que se tiene desde afuera de lo que es un ambiente es ‘cholu’. No es serio, es cholu. Tiene que ver con la parafernalia que rodea una cosa más que la cosa en sí misma”, afirmó el actor invitado en más de una oportunidad al Oscar, entrega de premios a las que también se ha mostrado reacio en asistir.