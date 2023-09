El regreso épico de Martin Scorsese con sus hijos favoritos: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro juntos

Finalmente, ¡Martin Scorsese unió a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en una película! Se trata de todo un acontecimiento cinematográfico, que promete enloquecer a cualquier admirador de su filmografía.

Para quienes no están al tanto, De Niro y DiCaprio son dos polos claves en la carrera del cineasta que comenzó junto a los denominados directores del “Nuevo Hollywood”. El primero de ellos fue la estrella del director italoamericano desde finales de los ‘70 hasta 1995 con Casino. Luego, llegaría el turno del actor de Titanic, quien a partir del 2002 con Gangs of New York tomaría ese lugar.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

Es por tanto que, Killers of the Flower Moon - en español, Los asesinos de la luna - ha causado gran furor desde que era simplemente un proyecto. Ahora, su tráiler salió a la luz junto a las primeras críticas, que, adelantaron que se trata de una verdadera joya en la filmografía de Scorsese.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

La cinta se basa en el libro homónimo del periodista David Grann, y contará también con el protagónico de Lily Gladstone, quien según Richard Lawson de Vanity Fair es el “alma de la película”. La actriz dará vida a “Mollie Kyle”, una mujer que marcará la vida del personaje de DiCaprio.

¿De qué trata Killers of the Flower Moon y cuándo se estrenará?

“En la década de 1920, los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras, y el FBI decide investigar”, adelantó la sinopsis oficial.

En cuanto a su tráiler, - el cual deja sin aliento a cualquier amante del cine -, se ve cómo se trata de western contemporáneo en el que Scorsese juega con los límites de este clásico género, solapándolo con un melodrama donde DiCaprio y Gladstone son sus protagonistas. De Niro, por su parte, marca el tic tac de la trama, con un paso sombrío y una presencia crucial.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon tendrá su estreno el próximo 19 de octubre de 2023 en cines. Luego, llegará a la plataforma de streaming Apple TV+ y, probablemente, a Paramount Plus.