El pasado 24 de diciembre, como un regalo de Navidad adelantado, Netflix estrenó “No mires arriba”, la nueva película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence con Meryl Streep y Jonah Hill que fue de las más esperadas durante el 2021. Por eso desde su desembarco a las pantallas de la plataforma de streaming se volvió uno de los contenidos más vistos.

Ya fueron miles en el mundo quienes disfrutaron de la comedia apocalíptica que hace una sátira al Gobierno de los Estados Unidos y a la sociedad contemporánea en su exceso de uso de redes sociales, aplicaciones y su modelos de negocios. El filme cuenta la travesía de Kate Dibiasky, estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy, para intentar que el mundo se interese por el descubrimiento de un cometa que impactará sobre la tierra.

"No mires arriba" (Netflix)

Su desesperado pedido de ayuda los lleva hasta el despacho de la presidenta de EEUU, Orlean (Meryl Streep), quien tampoco pareció importarle demasiado. Hasta que llegan al programa de ‘The Daily Rip’ y allí parecen haber encontrado un buen canal para transmitir sus preocupaciones.

A lo largo de la película también se lucen las actuaciones de Cate Blanchett, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi y Tomer Sisley. Pero una de las escenas es sobresaliente por sobre el resto y es porque Meryl Streep aparece sin ropa.

La situación se da en los poscréditos, cuando (alerta spoiler) una tripulación de adinerados logra salvarse del impacto del meteorito gracias al reservar una nave con la que viajan por el espacio hasta encontrar un planeta similar a las características de la Tierra. Logran el objetivo y desembarcan en un nuevo planeta 22.740 años después del desastre y todos los supervivientes bajan desnudos, detalle que no gustó a DiCaprio.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en "No mires arriba" (Netflix)

Según reveló el autor y director de “No mires arriba”, Adam McKay, la galardonada actriz de Hollywood no tuvo problemas con la escena, pero quien sí la cuestionó fue el protagonista de “Titanic”. “Ella no tuvo ningún problema. Y sí, usamos una doble de cuerpo. ¿Pero sabes quién tuvo un problema con la escena? Leo DiCaprio”, reveló en una entrevista con The Guardian.

“Leo simplemente ve a Meryl como parte de la realeza del cine, aunque tal vez ser de la realeza no sea un cumplido. La ve como una figura especial en la historia del cine. No le gustaba verla con el tatuaje en la espalda baja, caminando desnuda aunque fuera un segundo. Me dijo algo como: ‘¿Realmente necesitas mostrar eso?’. Y yo dije: ‘Es la presidenta Orlean, no es Meryl Streep’. Pero ella ni siquiera parpadeó. Ni siquiera lo mencionó”, detalló.

El desnudo de Meryl Streep en No mires arriba. Foto: NETFLIX

Cómo fue la elección de los personajes para “No mires arriba”

El director también contó cómo fue el proceso del casting para dar con la gran talla de actores y actrices que aparecen en su película, en ese sentido aseguró: “Tenía un par de personas que quería desde el principio. Escribí los papeles para Jennifer Lawrence y Rob Morgan. En cierto modo tenía a Meryl Streep en mente, pero nunca te atreves a pensar que la vas a conseguir. Cuando se apuntó, se convirtió en un efecto dominó. Y luego entró Leonardo DiCaprio”.