Julia Roberts, George Clooney y Meryl Streep donaron esta increíble millonaria cifra a la huelga de Hollywood

Desde 1960 que no se veía en la meca del cine industrial una huelga tan grande. Guionista y actores se unieron para parar las producciones en Hollywood en reclamo de mejores salariales, un ajuste de los pagos que reciben por retransmisiones de sus producciones y definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria.

“No tenemos opción”, recalcó Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) y protagonista de La niñera. “Si no nos plantamos ahora, todos vamos a estar en aprietos. Estaremos amenazados de ser reemplazados por las máquinas y los grandes negocios”, auguró.

Guionistas y actores en huelga sostienen letreros durante una protesta en Chicago, el jueves 20 de julio de 2023. (AP Foto/Teresa Crawford)

Se trata de la huelga más grande del último tiempo en tanto los sindicatos involucrados agrupa a más de 160.000 actores y otros profesionales del cine y la televisión. Como consecuencia, la próxima película de Spider-Man, Captain America: Brave New World, Stranger Things, Andor, The Last of Us, Euphoria, Emily en París, Blade, The White Lotus, entre otros, detuvieron su producción.

Ellos también aportan a la causa

En las últimas horas se dio a conocer el gran gesto económico y político que tuvieron Julia Roberts, George Clooney y Meryl Streep con la huelga de sus colegas: aportaron una gran suma de dinero para que el strike pueda seguir en pie.

Al igual que ellos, también dieron su aporte Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Dwayne “The Rock” Johnson, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, entre otros. Es de esta forma que, el fondo de lucha ha alcanzado una cifra que permitirá continuar con los reclamos.

ARCHIVO - El actor Jason Kravits con un cartel en un mitin frente a Paramount en Times Square en Nueva York el 17 de julio de 2023. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

En concreto, cada celebridad aportó 1 millón de dólares, o incluso más, que tuvo como efecto la acumulación de 15 millones de dólares para la causa. Este dinero irá a parar a los trabajadores que, dado el paro, no están recibiendo un salario.

Guionistas y actores en huelga protestan afuera de los estudios Paramount en Los Ángeles, el viernes 14 de julio de 2023. (AP Foto/Chris Pizzello)

“Buscamos garantizar que los actores necesitados no pierdan sus hogares, puedan pagar los servicios públicos, comprar alimentos para sus familias, adquirir recetas médicas que les salven la vida, cubrir facturas médicas y mucho más”, explicó Courtney B. Vance, presidenta de la Fundación SAG-AFTRA.