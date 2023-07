Paro en Hollywood: el sindicato de actores se une al de guionistas en una huelga histórica

Los líderes del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) votaron este jueves a favor del paro laboral, uniéndose al reclamo que viene haciendo los guionistas de Hollywood. De esta manera, comienza una huelga histórica en ese mercado.

Los líderes del sindicato aprobaron comenzar la primera huelga conjunta en más de seis décadas, parando la producción de la industria del entretenimiento, después de que fracasaron las negociaciones para un nuevo contrato con los estudios y los servicios de streaming.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo de SAG-AFTRA, dijo que “la huelga es un instrumento de último recurso”.

En la conferencia votaron unánimemente a favor de que la huelga comenzara a la medianoche. Afuera de las oficinas de Netflix en Hollywood, los guionistas en paro gritaron: “¡Paguen a sus actores!”, inmediatamente después del anuncio de la huelga.

Una huelga histórica

Es la primera huelga de actores de cine y televisión desde 1980. Y es la primera vez que dos grandes sindicatos de Hollywood están en paro al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del gremio de actores.

“Los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad y se olvidan de los contribuyentes esenciales que hacen funcionar la máquina”, dijo la protagonista de La niñera y presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, en un discurso que provocó el aplauso de los líderes sindicales en la sala y que se viralizó en cuestión de horas. “Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos. Están en el lado equivocado de la historia”, aseguró.

Los actores y comediantes Tina Fey, al centro, y Fred Armisen, a la derecha, se unen al reclamo de guionistas (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

Ante el inminente inicio del paro, el estreno de la película de Christopher Nolan Oppenheimer en Londres se adelantó una hora para que el elenco pudiera caminar por la alfombra roja antes del anuncio del SAG.

La huelga también opaca la 75ª entrega de los premios Emmy, cuyas nominaciones se anunciaron un día antes.

El jefe de Disney, Bob Iger, advirtió el jueves que una huelga de actores tendría un “efecto muy dañino en toda la industria”. “Este es el peor momento del mundo para incrementar esa interrupción”, dijo Iger en una aparición en CNBC. “Hay un nivel de expectativa que tienen (los sindicatos en huelga) que simplemente no es realista”.

Quiénes son las grandes estrellas que apoyan el paro

Una extensión de contrato de casi dos semanas y las negociaciones sólo aumentaron la hostilidad entre los dos bandos. Drescher dijo, sobre la extensión: “Nos hizo sentir que nos habían engañado, como si tal vez fuera sólo para permitir que los estudios promocionen sus películas de verano por otros 12 días”.

La protesta de los guionistas a las puertas de los Estudios Fox. (AP)

Antes de que comenzaran las negociaciones el 7 de junio, 65.000 actores votaron por la huelga, como lo hizo el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos cuando expiró su contrato hace más de dos meses.

Cuando se acercó la fecha límite inicial a fines de junio, más de 1.000 miembros del sindicato, incluidos Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Bob Odenkirk, agregaron sus nombres a una carta que indicaba a los líderes su disposición a la huelga.

Lo que estaba en juego en las negociaciones incluía tanto el pago base como las regalías, que según los actores se han visto socavadas por la inflación y el ecosistema de los servicios de streaming, también pedían revisar sus beneficios y la amenaza del uso no regulado de la inteligencia artificial.

“Un momento en el que el streaming, la inteligencia artificial y lo digital son tan prevalentes, se ha destripado la industria que alguna vez conocimos”, expresó Drescher. Y agregó: “Cuando hice The Nanny estaba en la parte privilegiada. Ahora es un vacío”.

La “decepción” de las empresas

“Esta es la elección del sindicato, no la nuestra. Al hacerlo, han descartado nuestra oferta de aumentos salariales y regalías históricos, límites sustancialmente más altos en las contribuciones de pensión y salud, protecciones para las audiciones, períodos de opción de serie más cortos, una propuesta innovadora de inteligencia artificial que protege las imágenes digitales de los actores y más”, dijeron desde Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Y agregaron que en lugar de continuar negociando SAG-AFTRA los puso “en un camino que profundizará las dificultades financieras de miles que dependen de la industria para su sustento”.

SAG-AFTRA representa a más de 160.000 actores de pantalla, periodistas, locutores, presentadores y dobles. La huelga afecta a los 65.000 actores del sindicato en producciones de cine y televisión que votaron abrumadoramente para autorizar a sus líderes a convocar una huelga antes de que comenzaran las negociaciones el 7 de junio.

Los actores de Broadway dijeron que se solidarizan con los trabajadores de SAG-AFTRA.

Con información de AP