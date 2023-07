Este es el ranking de los actores y actrices más ricos de Hollywood

Hollywood es la meca del cine de industria, y por tanto uno de los centros de dinero más importantes del mundo. Desde la creación del sistema de Estudios, Estrellas y Géneros, lo que comenzó siendo una competidora menor para Francia a principios del siglo XX, terminó en un polo cinematográfico al que los ojos del mundo apuntan.

Grandes películas y figuras vienen a la menta a la hora de pensar en Hollywood, la cual ha tenido diferentes etapas que van desde la incorporación de la banda sonora, el pasaje al color, la creación del 3D y la era de la animación por computadora.

Hollywood Foto: Vanity Fair

El mundo se divide entre quienes aman Hollywood, quienes les simpatiza pero no son fanáticos y quienes deciden mantenerse por fuera y disfrutar de otro tipo de cine. De lo que no caben dudas es que, Hollywood siempre está presente.

¿Quiénes son los actores y actrices más ricos de Hollywood?

Jami Gertz

Jami Gertz es una actriz estadounidense, conocida por sus papeles en las películas The Lost Boys, Quicksilver, Less Than Zero, la serie de televisión Square Pegs con Sarah Jessica Parker y la sitcom Still Standing con Mark Addy. Su patrimonio es de 3 mil millones de dólares, que derivan en su mayoría de su matrimonio con Antony Ressler.

Jami Gertz Foto: IMDb

Tom Cruise

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense ganador de tres premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro honoraria. Sus papeles en Misión Imposible y Top Gun lo llevaron a convertirse en una de las estrellas más importantes de Hollywood. Su patrimonio es de 600 millones de dólares.

Tom Cruise Foto: Getty Images

George Clooney

George Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA. Su patrimonio alcanza la alucinante cifra de 500 millones de dólares.

George Clooney

Robert De Niro

Robert De Niro es uno de los actores más emblemáticos de las últimas décadas. Sus trabajos junto a Martin Scorsese lo llevaron a la cima de Hollywood. Cuenta con un sinfín de premios entre los que se encuentra el Premio Oscar. Su patrimonio es de 500 millones de dólares.

Robert De Niro Foto: CLEMENS BILAN/GETTY IMAGES

Las gemelas Olsen

Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen son dos exactrices y diseñadoras de moda estadounidenses, conocidas por la interpretación compartida del personaje Michelle Tanner en la comedia Full House. Son hermanas de la reconocida actriz de Marvel, Elizabeth Olsen. Su patrimonio es de 500 millones de dólares.