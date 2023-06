Premios Oscar 2024: quiénes son los argentinos invitados a sumarse en la Academia de Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood este miércoles invitó a 398 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica para formar parte de su membresía y convertirse en votantes de los premios Oscar del 2024, entre los que hay seis argentinos. ¿Quiénes son?

Cabe destacar que el 40 % de los invitados fueron mujeres, mientras que el 34 % del total pertenece a comunidades étnicas o raciales y el 52 % son originarios de 50 países y territorios fuera de los Estados Unidos.

Ahora bien, si todos los invitados aceptaran esta propuesta, la Academia pasaría a tener 10.817 miembros, de los que solo 9.375 estarían habilitados a votar en los premios del 2024.

A su vez, una vez que reciben la invitación, los seleccionados pueden o no aceptar formar parte de la Academia de Hollywood. En caso de que decidan hacerlo automáticamente podrán votar a los nominados en las ramas en las que fueron propuestos, y luego en los rubros del Oscar 2024.

Quiénes son los argentinos invitados a sumarse en la Academia de Hollywood

Dentro de estos 398 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica se incorporarán a la institución que otorga los Oscar seis argentinos: Santiago Mitre, Ana Katz, Andrés Di Tella, Axel Kuschevatzky, Mariano Llinás y Guido Berenblum.

Quiénes son los argentinos invitados a sumarse en la Academia de Hollywood: Santiago Mitre, Ana Katz, Andrés Di Tella, Axel Kuschevatzky, Mariano Llinás y Guido Berenblum. Foto: web

Cabe destacar que tres de ellos estuvieron involucrados en la emblemática película histórica de “Argentina, 1985″, que incluso compitió este año al Oscar a la mejor película internacional. Son el productor Axel Kuschevatzky, el director Santiago Mitre y el coguionista Mariano Llinás.

En el caso particular de Mitre y Katz, ambos fueron invitados para integrar las ramas de Dirección y la de Guion, pero deben optar por una de las dos.

El posteo de Axel Kuschevatzky agradeciendo por la convocatoria de la Academia de Hollywood Foto: Instagram/axelkuschevatzky

El productor Axel Kuschevatzky, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos y nominado por Relatos salvajes y Argentina, 1985, le aseguró a LaVoz que esta propuesta fue una gran sorpresa y un sueño cumplido.

“Obviamente yo soñaba con que ocurra, pero es unilateral, ellos me buscan. No es que yo fui y dije ‘por favor, háganme miembro’. No, nada. Para mí fue una sorpresa como para todo el mundo”, detalló Kuschevatzky emocionado.