La polémica familia millonaria en la que se inspiró Succession

Succession es una de las estrellas del catálogo de HBO Max. El estreno de su cuarta y última temporada causó furor en el servicio de streaming, el cual lanza un nuevo episodio cada semana.

Para quienes aún no la vieron, la serie presenta una familia estadounidense dueña de un conglomerado internacional de medios multimillonarios, cuyos miembros pelean por la sed de poder.

Los personajes de Succession giran en torno al dinero y el deseo. Ponen por delante, muchas veces, la perversidad y, sin escrúpulos, generan caos tanto en sus vidas como en las ajenas.

En este sentido, mucho de los fans se preguntan cómo es que los creadores y guionistas de la serie tuvieron la creatividad para idear a personajes tan oscuros. La respuesta la dio Jesse Amstromg, autor de la historia: “Pensamos en dinastías famosas de los medios como los Hearst, hasta los más actuales Redstone (dueños de Viacom y CBS), John Malone (el octogenario dueño de la Fórmula 1), Robert Fitz de Comcast, Robert y Rebekah Mercer (fundadores de Breitbart) y los Murdoch. Muchos millonarios de la realidad”.

Succession, disponible en HBO Max.

Amstromg afirmó que a la hora de crear a “Logan Roy” y sus herederos, se apoyó en la historia de la familia Murdoch, dueños de News Corporation, grupo que controla al New York Times, The Sun, el Wall Street Journal, el New York Post, la editorial HarperCollins y el canal de noticias Fox News.

¿Cómo es la historia de la familia Murdoch?

Hijo del periodista Sir Keith Murdoch, dueño de News Limited, Rupert Murdoch asumió en 1952 la presidencia de la compañía a sus 20 años, luego de la muerte de su padre.

A partir de entonces, Murdoch comenzó a adquirir varios periódicos en Australia y Nueva Zelanda y Reino Unido, donde adquirió los diarios The Sun y News of the World, lo que fue el punto de partida para la construcción del vasto imperio mediático que daría forma a News Corporation.

Ruper Murdoch Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN

En julio de 2011, tuvo que enfrentarse a varias denuncias contra sus compañías, incluyendo a News of the World, propiedad de News Corporation, sobre la intervención de teléfonos de algunas celebridades, personas de la realeza y ciudadanos. Enfrentó las investigaciones de la policía y del gobierno sobre soborno y corrupción en el Reino Unido, y las investigaciones del FBI en los Estados Unidos.

En en lo referido a su vida privada, Murdoch se casó cuatro veces. Primero en 1956, con Patricia Booker, con quien tiene una hija, Prudence Murdoch. Luego de divorciarse en 1962, el magnate se casó con su empleada Anna Maria Torv, con quien tuvo tres hijos: Elisabeth, Lachlan y James.

Ruper Murdoch junto a sus hijos. Foto: Reuters

El 25 de junio de 1999, 17 días después de haberse divorciado de su segunda esposa, Murdoch se casó con Wendi Deng, y en el año 2016, con 84 años, se casó con la modelo norteamericana Jerry Hall, veinticinco años menor.