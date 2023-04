Cada vez falta menos: el anuncio más esperado sobre la segunda temporada de House of the Dragon

El drama original de HBO House of the Dragon, basado en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, comenzó la producción de su segunda temporada en los Estudios Leavesden en el Reino Unido. La serie sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

La Casa del Dragón, segunda temporada Foto: google

Esta segunda parte cuenta con cambios a nivel creativo y tiene menos capítulos que la primera temporada: apenas contará con 8 capítulos. Este recorte no tiene que ver con una falta de presupuesto, sino con una cuestión meramente argumental.

“La Casa del Dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara. Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado”, comentó Ryan Condal, Co-Creador, showrunner y productor ejecutivo de la serie.

"House of the dragon". (Instagram @houseofthedragonhbo)

¿Cuál es el nuevo elenco de la serie?

El elenco de esta segunda temporada incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresan.

House of the Dragon narra la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en Game of Thrones, y su conflicto intrafamiliar conocido como “La danza de los dragones”.