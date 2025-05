The Last of Us 2: la inesperada participación de un actor de Drake y Josh en el capítulo 4 que pasó desapercibida para muchos

Los fans de The Last of Us se llevaron una gran sorpresa este domingo cuando, en pleno episodio cuatro de la segunda temporada, apareció una cara muy conocida... pero de otro universo totalmente distinto. Josh Peck, el recordado protagonista de Drake & Josh, hizo un cameo inesperado que encendió las redes sociales.

Lejos del humor adolescente que lo hizo famoso en Nickelodeon, Peck se puso en la piel de Janowitz, un soldado de FEDRA con una actitud cínica y despiadada. La escena se sitúa en un flashback de 2018, dentro de un vehículo militar en Seattle, y permite vislumbrar el deterioro humano que atravesaban incluso quienes tenían el poder en ese mundo postapocalíptico.

Drake Bell y Josh Peck, protagonistas de la serie "Drake y Josh".

El personaje de Janowitz cuenta una historia grotesca sobre otro soldado, Greenberg, y se burla cruelmente de los civiles, a quienes llama “votantes”, en tono despectivo. Todo encaja con el tono crudo que define a la serie, y marca un antes y un después en la carrera actoral de Peck.

La participación de Josh Peck en The Last of Us 2

La aparición de Josh Peck en The Last of Us no fue solo un guiño para los nostálgicos. Su personaje es clave en una escena que sirve para introducir a Isaac, interpretado por Jeffrey Wright. Este líder rebelde lo enfrenta por su falta de empatía, para luego traicionar a su pelotón con una serie de granadas que arrasan con todos, menos uno.

Josh Peck.

Isaac es parte del Frente de Liberación de Washington, el grupo paramilitar al que pertenece Abby, la misma que asesinó a Joel en la temporada anterior. El cameo de Peck no solo genera impacto por su pasado televisivo, sino por el tono oscuro que logra sostener en pantalla.

El actor de Drake y Josh sorprendió al aparecer en la famosa serie.

“Vaya, era un secreto difícil de guardar. Fue un honor tener un pequeño papel en una de mis series favoritas, con uno de mis actores favoritos. Muchísimas gracias por invitarme”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, junto a una foto del set.

Josh Peck.

The Last of Us se emite por HBO y también está disponible en la plataforma Max. El próximo episodio se libera el 11 de mayo y, con este nivel de sorpresas, nadie quiere perdérselo.