El llamativo anuncio que hizo Max sobre un importante cambio: ¿qué pasará con The Last Of Us 2?

En su momento, esta decisión de quitar el nombre “HBO” causó revuelo. Ahora, la empresa dio marcha atrás y aceptó el error. El cambio de nombre de marca se implementará a mediados de año, según reveló Warner Bros. Discovery el miércoles en su presentación previa a anunciantes en Nueva York.

El mes pasado, hubo algunos indicios del cambio, cuando la paleta de colores de Max cambió de azul a gris oscuro, el segundo cambio desde su lanzamiento con morado en 2020. El nuevo logotipo conserva las letras redondeadas del HBO original.

Acerca del motivo detrás de esta decisión de volver a utlizar el nombre anterior explicaron: “Esta evolución también se ha visto influenciada por las cambiantes necesidades de los consumidores”.

Según JB Perrette, presidente y director ejecutivo de Streaming:“Hoy en día, ningún consumidor dice querer más contenido, pero la mayoría dice querer mejor contenido”. Si bien el comunicado no admite directamente que el cambio de marca de Max en 2023 había sido un error, lo calificó como “un testimonio de la voluntad de WBD de seguir renovando con audacia su estrategia y enfoque, basándose en gran medida en los datos y la información de los consumidores”.

¿Qué pasará con The Last Of Us 2?

Gracias al éxito de series como The White Lotus y The Last of Us, HBO ha sido un elemento clave del atractivo de Max, especialmente a nivel internacional.