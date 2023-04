Nueva precuela de Game of Thrones en la mira: ¿En qué momento de la historia tendría lugar?

Atención fanáticos de Game of Thrones porque se vendría una precuela de la famosa serie basada en los libros de R.R. Martin a cargo de HBO, la cual llegaría muy pronto al igual que Snow, un spin-off sobre la vida del hijo bastardo de Ned Stark.

Según informó Variety: “Una nueva precuela de Game of Thrones sobre la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen se está discutiendo activamente en HBO”, no solo eso, sino que, además, “puede haber un componente de película en el proyecto, es decir, HBO y Warner Bros. producirían un largometraje que luego conduciría a la posible serie” aseguró la fuente.

Aegon el Conquistador en batalla. Foto: Magali Villeneuv

“El programa contaría la historia de cómo Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos en Westeros con la excepción de Dorne” completó Variety, que además afirmó que este sería el último proyecto de HBO sobre Westeros.

¿Quién fue Aegon I Targaryen?

Aegon I Targaryen es conocido como “Aegon el conquistador”, al ser el primer dueño del Trono de Hierro tras la caída de Valyria y el nacimiento de Westeros (conocido como Poniente en su traducción al español).

Aegon fue el segundo hijo y único varón nacido del matrimonio entre Lord Aerion Targaryen y Lady Valaena Velaryon. Fundador de la dinastía Targaryen y primer conquistador de los Siete Reinos, fue jinete del dragón Balerion y se unió en matrimonio con sus dos hermanas, Visenya y Rhaenys, siendo esto una tradición para preservar la sangre pura de la casa.

Aegon I junto a sus hermanas. Foto: Amoka

¿En qué momento del arco narrativo sucede la conquista de Aegon I Targaryen?

Aegon I Targaryen conquista los Siete Reinos 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones, y 100 años antes de House of the Dragon.

Su reinado duró 37 años y marcó la división de los períodos conocidos como “antes y después de la conquista de Aegon”, traducidos como “a.C.” y “d.C.”.

¿Qué conexión hay entre la conquista de Aegon I y los sucesos de House of the Dragon? [Spoilers]

La serie House of the Dragon ilustra la historia de la disputa dentro de la familia Targaryen por el Trono de Hierro, hecho que es conocido como la “canción de fuego”

Lo que muchos no supieron al momento de ver la serie es que, cuando Alicent convierte en rey Aegon II ante el pueblo tras la muerte de Viserys, desoyendo su voluntad de que Rhaenyra fuera la sucesora al Trono de Hierro, aquel luce la corona negra y espada de Aegon el Conquistador.

Aegon II al momento de su coronación. Foto: HBO

No se trata de una simple corona y espada, sino que con ellas los Hightower buscaron darle validez a la historia de Alicent acerca del cambio de decisión de Viserys en su lecho de muerte para que Aegon II sea el heredero del trono, exigiendo respeto y temor.