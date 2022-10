Así fue la increíble audición de Emilia Clarke para “Game of Thrones”

Si de Game of Thrones se trata, el nombre de Daenerys Targaryen y Emilia Clarke no tardan en saltar a la luz.

Uno de los motivos del gran éxito de la serie basada en el libro A Song of Ice and Fire escrito por George R.R., es sin dudas la Madre de los Dragones quien en su batalla por conquistar el Trono de Hierro causó furor alrededor del mundo.

Es así que, contando con millones de admiradores los productores de la icónica serie decidieron compartir cómo fue la audición de Emilia para el papel de Daenerys, quien pareciera haber sido escrito para que ella lo interpretase.

En la grabación se puede ver a una joven Emilia Clarke con su cabello natural, lo cual resulta a los ojos de los fans de la serie muy poco común y desconcertante al faltar sus impactantes rizos blancos.

Sin embargo, lo más desorbitante del video es la naturalidad con la que la actriz se desenvuelve en el papel de La Hija de la Tormenta, demostrando que son el una para la otra.

De qué trata Game of Thrones

Game of Thrones narra la historia de la lucha por el Trono de Hierro, forjado con las espadas de los enemigos vencidos. Siete son los reinos de Poniente y muchas las casas que se disputarán la corona: los herederos, los exiliados, los despojados y los actuales regentes.

Cuántas temporadas tiene Game of Thrones

Game of Thrones tiene un total 8 temporadas, que acumulan 73 episodios.

Qué relación tiene Game of Thrones como House of The Dragon

House of the Dragon se trata de una serie spin-off de Game of Thrones, donde se narra la guerra civil desatada entre la familia Targaryen conocida como “La danza de los dragones”.