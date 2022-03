Game of Thrones fue una de las series más vistas de la historia, y si bien cuando llegó a su fin tuvo tantos fanáticos como detractores, lo cierto que el universo de reyes, reinas, dragones y white wakers aún tiene mucho para ofrecer a la audiencia con los spin-off que ya están confirmados.

House of the dragon

“House of the dragon” fue el primer spin-off anunciado por los creadores de la serie y ya está listo para su estreno.

La serie se situará 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, y se centrará en la Casa Targaryen, quienes gobernaron Westeros antes de que Robert Baratheon tomara el trono. De esta forma, contará su época dorada como también las guerras que los llevaron a su extinción. “Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones sí”, se puede escuchar en el adelanto.

Elenco: Will Johnson como Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn como Lady Laena Velayron, Theo Nate como Ser Laenor Velaryon, entre otros.

Tales of Dunk and Egg

Las novelas cortas de “Tales of Dunk and Egg” se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg y suceden algo menos de un siglo antes de lo narrado en “A Song of Ice and Fire”, que es la saga central.

“Está decidido hacer una adaptación fiel de las historias, que es exactamente lo que quiero. Estos personajes e historias son muy preciados para mí”, afirmó George R.R. Martin, creador de la saga.

Ten Thousand Ships

La historia abordará la vida de una legendaria reina guerrera dorniense, y ya fue elegida la showrunner que se hará cargo de la ficción. Se trata de Amanda Segel (Person of Interest). Martin afirma que ya ha entregado algunos borradores.

HBO lanzó el tráiler oficial de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones"

The Golden Empire

Si bien aún no comenzó su producción, este proyecto tiene que ver con una serie animada para HBO Max ambientada en la tierra de Yi Ti, una zona oriental del continente de Essos.

“En el lado animado, bueno... no tengo permitido hablar sobre la mayor parte de lo que está sucediendo, excepto para decir que las cosas se están moviendo muy rápido y me encanta”, aseguró Martin.

Game of Thrones está entre una de las series más elegidas por los argentinos.

La despedida de la última temporada de “Game of Thrones” rompió el récord de espectadores en las plataformas de HBO, aunque dejó a sus seguidores con opiniones divididas y una gran número de críticas en las redes sociales.

La historia de la lucha por el trono de los siete reinos de “Westeros” superó su propio récord en su episodio final con 19,3 millones de espectadores en las plataformas de HBO, que incluye HBO GO y HBO NOW.

La octava temporada de “Game of Thrones” tuvo una media de 44,2 millones de espectadores por episodio en audiencia neta, un aumento de más de 10 millones de espectadores en comparación con la séptima temporada.