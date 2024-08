¿La aparición de Daenerys en House of the Dragon reveló uno de los grandes errores de Game of Thrones?

Este domingo se estrenó el último episodio de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones que se ubica 300 años antes de la historia de Daenerys y Jon Snow. Uno de los momentos claves de este capítulo tiene que ver con Daemon Targaryen y una visión sobre el futuro que nos muestra a Daenerys nuevamente en pantalla y nos da una posible explicación a una de las grandes interrogantes de la historia.

*Advertencia: en este artículo hay spoilers sobre el último episodio de House of the Dragon y el libro.

La casa del dragón, temporada 2: imágenes del octavo episodio. (HBO/Ollie Upton)

La revelación de la profecía de Daemon y el significado de Daenerys

La profecía de Daemon tiene lugar en Harrenhal, uno de los lugares ancestrales y mágicos en Westeros. Daemon experimenta una visión onírica que le muestra varios eventos importantes que tendrán lugar en el futuro, incluyendo:

La llegada de los White Walkers: Daemon ve a los White Walkers cruzando el Muro y avanzando hacia Westeros.

La muerte de dragones: La visión muestra a varios dragones muertos en un campo de batalla.

El Cometa Rojo: La visión concluye con la aparición del Cometa Rojo, un evento que se asocia con la llegada de un gran cambio en Westeros.

La parte más importante es Daenerys Targaryen y sus dragones recién nacidos: Daemon ve a Daenerys dando a luz a sus tres dragones, pero queda la duda al verla de espaldas si él cree que es Rhaenyra o alguien más.

Daemon ve a Rhaenyra sentada en el trono de hierro al final.

Interpretación de la profecía que lo cambia todo en Game of Thrones

La profecía sugiere que Daemon tiene un papel importante que jugar en la defensa de Westeros contra los White Walkers, pero no será quien se siente en el trono.

También sugiere que Daenerys Targaryen es la “princesa prometida” que unirá al reino y lo salvará de la amenaza de los White Walkers. Esto solucionaría una de las dudas más grandes que quedaron de Game of Thrones sobre si se refería a Jon Snow o a Daenerys (Esto todavía no se ha solucionado en los libros de George RR Martin).

La visión de Daemon le confirma que Rhaenyra está destinada a ser reina, según el sueño de Aegon. Esto tiene un profundo impacto en Daemon. Él se da cuenta de que su destino está ligado al futuro de Westeros y que debe actuar para proteger al reino. Esto lo lleva a tomar decisiones importantes en el final de la temporada, como dejar sus pensamientos por la corona y unirse a las fuerzas de Rhaenyra.

La casa del dragón, temporada 2: imágenes del octavo episodio. (HBO/Ollie Upton)

Después de la visión, Daemon se arrodilla ante Rhaenyra, creyendo en su destino y en la necesidad de que ella se siente en el Trono de Hierro para que Westeros sobreviva a la oscuridad. Cabe destacar que Daenerys es descendiente tanto con Rhaenyra como con Daemon por medio de su segundo hijo, Viserys II, lo que significa que ella, así como Jon Snow, son descendientes directos.

El otro detalle importante de la profecía

En esta profecía se puede ver a Daemon caer en un cuerpo de agua, el cual podría ser un presagio o un guiño a su muerte en el libro en la Batalla sobre el Ojo de Dios.

En la profecía aparece Helaena Targaryen, quien le dice que todo es una historia. Luego le revela datos claves sobre el futuro a su hermano Aemond.

Qué dice la profecía de la Canción de Hielo y Fuego y qué tiene que ver con Daenerys

La visión de Daemon Targaryen en La Casa del Dragón podría delatar el gran error del final de Juego de tronos sobre la profecía de la “Canción de Hielo y Fuego”, una visión que tuvo Aegon, El Conquistador. Esta profecía habla de un futuro oscuro para Westeros, marcado por un invierno terrible que amenaza con destruir el mundo de los vivos (white walkers) y un príncipe prometido, que muchos interpretan tiene que ser hombre.

Una de las dudas o errores que dejó Game of Thrones tiene que ver con el principe prometido ¿Daenerys o Jon Snow? (HBO/AP). Foto: AP

La profecía predice un invierno extremadamente severo que vendrá desde el Norte. Este invierno traerá oscuridad y destrucción, poniendo en peligro la existencia de la humanidad en Westeros. Para sobrevivir a este invierno catastrófico, Westeros necesitará un rey (o una reina) de la Casa Targaryen excepcionalmente poderoso. Este líder deberá ser capaz de unir a los Siete Reinos y defenderlos contra las fuerzas del frío y la oscuridad. En la serie de Game of Thrones muchos consideraron que ese elegido es Jon Snow al ser hijo de un Targaryen con un Stark, pero no necesariamente tiene que ser así, también podría serlo Daenerys.