Una actriz de Game of Thrones aseguró que grabar la serie le generó un fuerte trauma

Game of Thrones es la serie imperdible para los amantes de ciencia ficción. Basada en los libros de George R.R Martin, la búsqueda por la obtención del Trono de Hierro generó que la historia fuera considera como una de las series más importantes del mundo.

No obstante, pese a marcar un antes y un después en la industria televisiva, algunos actores tuvieron secuelas por las escenas de violencia o de batalla. Este fue el caso de Hannah Waddingham, una actriz y cantante británica conocida por su papel en la serie “Ted Lasso”.

Qué consecuencias padeció Hannah Waddigham en The Game of Thrones

De acuerdo con la actriz, una de las escenas más fuertes que debió grabar para Game of Thrones fue una donde hace marchar a Cersei (hija de Lord Lannister) desnuda mientras le gritaban cosas obscenas.

Hannah Waddingham en Game of Thrones. Foto: Todo

Como una forma de vengarse, la reina de los Siete Reinos la torturó con waterboarding, una técnica que le permite inmovilizar a una persona sobre una tabla mientras le vierten líquido en la boca y nariz para generar una sensación de ahogamiento. Debido a ello, la actriz comenzó a padecer de una fobia: la claustrofobia crónica.

“Thrones me dio algo que no esperaba y es la claustrofobia crónica. La razón por la que no creo que el programa haya sido tocado todavía en términos de cinematografía para una serie, es simplemente porque tiene un nivel diferente”, confesó la actriz británica.

Waddigham reveló que no podía levantar la cabeza ni hablar porque el personaje de Gregor Clegane le tapó la boca mientras gritaba.

“No podía levantar la cabeza porque dije que sería demasiado obvio que esté suelta, no podía hablar porque The Mountain tenía su mano en mi boca mientras yo gritaba, y tenía marcas de correas por todas partes, como si me hubieran atacado”, recordó la intérprete de Rebecca Welton en Ted Lasso.

Finalmente, pese a padecer de una fobia, reconoció que Game of Thrones fue una serie con un nivel diferente. Por tanto, ella siempre quería dar lo mejor.

“Uno de los otros tipos que había estado filmando algo más me dijo ¿qué te pasó? Le conté todo y él dijo bueno, tenés suerte. Yo me arrastré sobre mis codos durante cuatro días, y nos reímos del hecho de que ambos estamos en Game of Thrones, y no importa cuando estás en Thrones porque solo querés dar lo mejor”, concluyó la actriz.