Murió un actor de Game of Thrones a los 36 años: “Profunda tristeza”

En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia de que falleció uno de los actores de Game of Thrones, exitosa serie de HBO Max que llegó a su final en el año 2019 pero que cuenta con un spin-off estrenado en el 2022 y otro en proceso de rodaje.

Se trata de Darren Kent, quien a sus 36 años falleció por una causa aún no confirmada, aunque padecía diversos problemas de salud, como osteoporosis, artritis y un trastorno en la piel. La triste noticia la dio a conocer su agencia.

Murió Darren Kent, actor de Game of Thrones. Foto: web

“Con profunda tristeza tenemos que compartirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”, comunicó Carey Dodd Associates a través de las redes sociales.

“Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje”, concluyó la agencia.

Su primera película fue Shameless del 2011, luego tuvo papeles en Mirrors, Snow White and the Huntsman, My feral heart, Community, EastEnders y, desde ya, Game of Thrones. Su último trabajo fue Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves de este 2023.

La escena de Darren Kent en Game of Thrones [alerta spoiler]

Darren Kent tuvo una pequeña pero poderosa aparición en Game of Thrones. Su personaje era el de un hombre de pueblo quien se acerca a Daenerys para enseñarle el cadáver calcinado de su hija, quien ha sido asesinada por uno de los dragones de aquella.

La escena de Darren Kent en Game of Thrones. Foto: HBO Max

La trágica escena tiene lugar durante The Children, el episodio final de la temporada 4. Se trata de uno de los capítulos preferidos por los fanáticos de la serie, dado el asesinato de Tyrion a su padre, Tywin Lannister.