Maisie Williams, “Arya” de Game of Thrones, impactó con un radical cambio de look para una miniserie

Game of Thrones es una de las series más exitosas de todos los tiempos, siendo la estrella de HBO y HBO Max junto a su spin-off, House of the Dragon.

La clave del éxito de la producción basada en la saga literaria de R.R. Martin, pasa no solo por sus asombrosos escenarios - que costaron millones de dólares - sino, principalmente, por los actores y actrices que dan vida a los personajes que hacen de esta historia única.

Game of Thrones Foto: HBO

Maisie Williams es “Arya Stark”, hija de “Ned Stark” y “Catelyn Tully”, quien a lo largo de las 8 temporadas de la serie deleitó al público con el desarrollo de uno de los personajes más queridos y golpeados por la trama.

Maisie Williams como "Arya Stark" de Game of Thrones.

El radical cambio de look de Maisie Williams para una miniserie

La imagen colectiva que el público tiene de Maisie Williams, es en su mayoría la de “Arya”, una joven, en principio dulce, pero que la vida golpeará y transformará en una heroína - convirtiéndola para muchos en la dueña del Trono de Hierro-.

Luego de protagonizar la serie de HBO, Maisie participó de varias películas pero con la que realmente arrasó fue con su interpretación de Jordan en Pistols, la biopic de los Sex Pistols en Star+.

Maisie Williams como Jordan en Pistols. Foto: Star+

La apariencia de Jordan es fiel a la personalidad de Maisie, quien suele vestir ropa de estilo gothic o rocker. Es por ello que, la actriz disfrutó muchísimo del papel de la modelo y actriz inglesa, conocida por su trabajo con Vivienne Westwood en la Boutique Sex.

Maisie Williams como Jordan en Pistols. Foto: Star+

¿Nueva precuela de Game of Thrones en camino?

Según informó Variety: “Una nueva precuela de Game of Thrones sobre la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen se está discutiendo activamente en HBO”, no solo eso, sino que, además, “puede haber un componente de película en el proyecto, es decir, HBO y Warner Bros. producirían un largometraje que conduciría a la posible serie”, aseguró la fuente.

Aegon el Conquistador en batalla. Foto: Magali Villeneuv

“El programa contaría la historia de cómo Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos en Westeros con la excepción de Dorne”, completó Variety, que además afirmó que este sería el último proyecto de HBO sobre Westeros.

Aegon I junto a sus hermanas. Foto: Amoka

La precuela tendría lugar 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones, y 100 años antes de House of the Dragon. El reinado Aegon I Targaryen duró 37 años y marcó la división de los períodos conocidos como “antes y después de la conquista de Aegon”, traducidos como “a.C.” y “d.C.”.