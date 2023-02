Es una de las estrellas de House of the Dragon y antes de la serie le costaba llegar a fin de mes.

House of the Dragon fue el estreno más importante del 2022 en HBO y HBO Max y, unos de los principales dentro del total de serie que se lanzaron ese año.

El spin-off de Game of Thrones estuvo a la altura de las expectativas de los fans, habiendo, incluso, quienes la prefieren por sobre la historia sobre la lucha por el trono de los siete reinos.

House of the Dragon Foto: Web

La clave del éxito de House of the Dragon no pasa solo por su increíble historia y una puesta en escena alucinante con lo último en tecnología de animación, sino, también, por su reparto conformado tanto por actores con experiencia previa en importantes producciones como quienes no.

¿Quién fue la estrella de House of the Dragon que no podía llegar a fin de mes?

En diferentes oportunidades, Milly Alcock, la actriz de 22 que interpreta a la joven Rhaenyra Targaryen, confesó que antes de la serie había tenido problemas para llegar a fin de mes.

Milly Alcock nació y se crio en Sídney, Nueva Gales del Sur en Australia, donde tenía diferentes trabajos a la vez para poder subsistir junto a sus padres.

Milly Alcock de House of the Dragon. Foto: web

La suerte de la actriz australiana cambió cuando, se mudó junto a su familia primero a Primrose Hill y luego a un piso en East London.

¿En qué programas de televisión participó Milly Alcock antes de House of the Dragon?

2014: Wonderland

2017: Janet King

2017: High Life

2018: A Place to Call Home

2018: Fighting Season

2018: Pine Gap

2019: Les Norton

2020: The Gloaming

2020: Reckoning

2019-2022: Upright

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de House of the dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon se encuentra en desarrollo según anunció HBO, por lo que se espera que se estrene entre junio y septiembre del 2024.

¿De qué trata House of the Dragon?

Sinopsis: House of the Dragon se sitúa 200 años antes de los eventos ocurridos en Game of Thrones . Narra la historia de la disputa dentro de la familia Targaryen por el trono de hierro, hecho que es conocido como la “canción de fuego”.

Tráiler:

¿Qué opina Milly Alcock sobre la escena sexual entre Rhaenyra Targaryen y su tío Daemon?

En el episodio 4 de House of the Dragon vemos como Daemon Targaryen invita a su sobrina Rhaenyra a escabullirse del castillo e ir por diversión por los callejones de King’s landing.

Luego de ver una obra de teatro y tomar algo de alcohol, Daemon y Rhaenyra se meten en un burdel donde protagonizan una escena sexual a pesar de su parentesco sanguíneo.

Rhaenyra Targaryen y Daemon.

Sobre la polémica escena, Milly Alcock se refirió a cómo fue el proceso de interpretación: “No fue incómodo, por extraño que parezca. Matt Smith y yo éramos solo una especie de compañeros. Fue bastante cómodo. Teníamos una coordinadora de intimidad y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo y lo bloqueamos meses antes” comenzó relatando la actriz.

Rhaenyra Targaryen y Daemon. Foto: HBO

“Clare Kilner, nuestra directora, se aseguró de que no hubiéramos visto nada del burdel hasta que estábamos filmando. Esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, cuando él la está guiando a través de la habitación con todos esos otros cuerpos alrededor” explicó Milly.

Rhaenyra Targaryen y Daemon. Foto: HBO

“Eso fue bastante impactante. Había extras a los que acabábamos de conocer que practicaban el 69 durante 12 horas. Es bastante retorcido. Nos sentimos demasiado vestidos porque todos los demás estaban desnudos” continuó la actriz.

“Rhaenyra está en una edad en la que no puede diferenciar entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado por esas experiencias. Creo que ella entiende que hay un sentimiento aquí con Daemon, pero no está muy segura de dónde aterriza, y cómo comportarse con él y navegarlo” concluyó Milly.