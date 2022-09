Qué dijo la protagonista de House of the dragon sobre la escena más polémica de la serie

A pesar de que “Games of thrones” en sus comienzos siempre tuvo escenas “fuertes” con desnudez, sexo y demás, “House of the dragon” no había mostrado este tipo de secuencias hasta el cuarto capítulo del spin-off de la serie original. La tensión sexual que se vivió entre Rhaenyra (Milly Alcock) y Daemon Targaryen (Matt Smith) generó una enorme polémica en redes sociales entre los fanáticos y hasta los propios críticos.

Durante la serie se ha visto como Rhaenyra Targaryen de ser la joven hija del rey Viserys I y Aemma Arryn se va transformando de a poco en una mujer que tiene en claro lo que quiere y es sin dudas el trono de hierro. Al ser la única hereda de la familia, el rey había decidido nombrarla como su sucesora, pero en una época donde los hombres no sabían lo que era la igualdad entre los géneros, el complot y las traiciones son los protagonistas.

Tensiones entre Targaryens. (HBO)

Sin embargo, durante el capítulo cuarto de la serie, se la pudo ver a Rhaenyra rechazando a todos los pretendientes que le preparó su padre para que se case, pero que ningún le terminó de convencer. Sin embargo, la joven tiene una cierta tensión con su tío Daemon y también con el caballero que la protege Criston Cole.

¿Qué dijo la actriz Milly Alcock sobre la fuerte escena de “House of the dragon”?

Es lógico que la escena en donde sobrina y tío se besan y tiene un encuentro sexual dentro de un burdel haya generado polémica. A pesar de que en la época medieval y mucho más atrás, los casamientos entre familiares era algo de todos los días para mantener la “sangre pura”, con ojos del hoy es un horror.

Por eso la escena del cuarto capítulo recibió un sin fin de mensajes por redes sociales, pero la que le puso paños fríos a la secuencia fue su propia protagonista. Cuando le preguntaron a Milly que pensaba de la escena, la actriz se lo tomó como un desafío profesional y le quitó importancia a la escena de la cual todos hablan.

Rhaenyra viendo a su tío en la corte, con el collar que él le regaló. (HBO)

“No fue incómodo, por extraño que parezca. Matt Smith y yo éramos solo una especie de compañeros. Fue bastante cómodo. Teníamos una coordinadora de intimidad y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo y lo bloqueamos meses antes”, aseguró la actriz quien continuó, “Clare Kilner, nuestra directora, se aseguró de que no hubiéramos visto nada del burdel hasta que estábamos filmando. Esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, cuando él la está guiando a través de la habitación con todos esos otros cuerpos alrededor”.

“Eso fue bastante impactante. Había extras a los que acabábamos de conocer que practicaban el 69 durante 12 horas. Es bastante retorcido. Nos sentimos demasiado vestidos porque todos los demás estaban desnudos”, explicó la actriz, quien también contó el momento que está atravesando su personaje en la serie: está en una edad en la que no puede diferenciar entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado por esas experiencias. Creo que ella entiende que hay un sentimiento aquí con Daemon, pero no está muy segura de dónde aterriza, y cómo comportarse con él y navegarlo”.

House of the Dragon. Fabien Frankel es Lord Comandante de la Guardia Real

Por último, Milly habló sobre su caballero protector y sostuvo que “luchó con sus sentimientos por Criston todo el tiempo, en el programa. Creo que ella quiere que la vean y, en última instancia, Daemon y Cristan Cole son las únicas dos personas que realmente la ven. Ambos la ven por diferentes razones. Daemon tiene la ventaja, y Rhaenyra tiene la ventaja con Cole, y eso la excita un poco”.