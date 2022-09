Michael Keaton ganó su primer Emmy a los 70 años y se robó el momento más emotivo de la noche

Uno de los actores más reconocidos en el mundo de Hollywood es Michael Keaton y aunque él siga sosteniendo cada vez que puede que es el verdadero Batman, a lo largo de su carrera ha tenido papeles que quedaron en la memoria de muchos fanáticos del mundo del espectáculo. Sin embargo, los premios Emmy siempre le fueron esquivos durante su trayectoria hasta el lunes pasado.

A sus 70 años y con más de 45 películas en su carrera, el actor logró ganar la terna como mejor actor en una serie o película limitada o de antología gracias a su papel en “Dopesick”. La actriz que le entregó la estatuilla fue Oprah Winfrey y sus competidores fueron Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Por mandato del cielo), Oscar Isaac (Secretos de un matrimonio), Himesh Patel (Estación Once) y Sebastian Stan (Pam & Tommy).

En un discurso muy emotivo donde Keaton destacó el apoyo de su familia, recordó a su padre y los momentos más difíciles que atravesó a lo largo de su carrera. Sin embargo, todo comenzó con una broma irónica típica de Michael: “Me duele mucho la cara por todas las sonrisas falsas que he estado haciendo” y continuó “mis padres no eran precisamente mecenas de las artes. No eran mecenas de nada, francamente”.

Michael Keaton recibió su Emmy de manos de Oprah Winfrey. (AP)

Asimismo, Batman habló sobre su amor por la televisión y la primera vez que llegó una a su casa de una manera particular. “Mi padre ganó en un sorteo una televisión en blanco y negro. Cuando tenía unos 5-10 años, no podía apartar la vista del televisor”, explicó el actor, quien contó que “veía todas las series de cowboys, sobre todo las comedias, y las series de gánsteres, y me enamoré. Recreaba las escenas o creaba las mías propias mientras mis padres, hermanos y hermanas me miraban por la ventana”.

En ese momento, Keaton se puso serio y sostuvo que “y hasta el día de hoy, nunca me han humillado. Nunca me han despreciado. Nunca me han mirado por encima. Nunca se han reído de mí. De hecho, me pedían que volviera a hacer las escenas”. El actor hizo hincapié en la importancia que tiene la familia para poder triunfar.

En el momento más emotivo de la noche remarcó “quiero darles las gracias. Quiero dar las gracias a toda esa gente de mi familia por no haberme hecho sentir nunca tonto, porque yo mismo lo hice varias veces, y eso es lo que tiene sentirse tonto y hacer el ridículo, y hacer que haya un enorme poder y mérito en ello... Me alegro de haber hecho el ridículo una y otra vez”.

Michael Keaton reveló por qué dejó "Batman" y el tiempo le dio la razón

Por otra parte, el actor cerró su discurso hablando sobre los momentos más difíciles de su carrera: “A lo largo de los años, todos pasamos por rachas difíciles. Ha habido gente que ha dudado de mí. Pero, ¿sabés qué? No pasa nada. Muchos otros han creído en mí, los quiero”.

De qué trata “Dopesick”, la serie que hizo que Michael Keaton gane su primer Emmy

La serie tiene ocho capítulos y cuenta sobre la lucha en los Estados Unidos contra las adicciones a los opioides. Con una mirada muy cruda de la realidad se puede ver la angustia de una comunidad de Virginia que es afectada por familiares y amigos que no pueden curarse y que pone en riesgo la vida de los adictos. La producción la dirigió Danny Strong y está disponible en Star Plus.