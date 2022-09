House of the Dragon: la verdadera princesa que inspiró el personaje de Rhaenyra Targaryen

Cada domingo, “House of the Dragon” está conquistando a los fanáticos de “Game of Thrones” con la historia detrás de la poderosa familia Targaryen y uno de los sucesos que marcó el futuro del trono de hierro.

Es que el libro “Fuego y Sangre”, en el que la serie se basa, tendría cierta inspiración en una princesa real. Aunque vale aclarar que todos los hechos narrados tanto en el libro como en la serie son ficticios.

George R. R. Martin, creador de "Canción de hielo y fuego", saga que inspiró a "Game of Thrones". (AP). Foto: Matt Sayles

Durante la Comic-Con de San Diego de este año, Martin reveló que se inspiró en un período de la historia inglesa conocido como “la Anarquía” para diseñar la guerra civil que ocurrirá dentro de la familia Targaryen.

La historia de la familia Targaryen se basa en un período de la monarquía inglesa. (HBO)

Qué fue lo que pasó en “la Anarquía” y qué tiene que ver con “House of the Dragon”

Alerta spoiler . Martin explicó en aquella oportunidad que Rhaenyra Targaryen estaba basada en Matilde de Inglaterra, una heredera al trono que vivió situaciones muy parecidas a las narradas en el libro/serie, pero sin dragones.

Rhaenyra rechazando pretendientes, de rojo y con el collar que le regaló Daemon al cuello. (HBO)

“Esta serie se basa en un período de la historia llamado La Anarquía, cuando Enrique I, entonces Rey de Inglaterra, perdió a su único hijo legítimo, ya que se ahogó mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha. Fue así como se quedó con solo una heredera legítima, su hija Matilde”, explicó Martin.

Luego siguió: “La nombró su heredera, hizo que todos los Señores del reino le jurasen lealtad, y luego, unos años después, el rey murió, y la mayoría de los Señores del reino se olvidaron de eso”.

El rey Viserys con el hijo que siempre quiso, Aegon. (HBO)

“Aquí entra su primo Esteban, que cruza el Canal, roba el Tesoro y se hace coronar rey. Entonces se entra en un período llamado La Anarquía donde Matilda, o Maude como se la conocía, y su primo Esteban lucharon durante dos décadas. Fue horrible y sangriento”, concluyó.

En qué se basó George Martin para escribir Game of Thrones

La inspiración de Matilde no fue la única que utilizó Martin para construir la sangrienta historia de los Targaryen. El autor utilizó otro momento histórico de Inglaterra para escribir “Game of Thrones”: el período conocido como “La Guerra de las dos rosas”.

Game of Thrones también se inspiró en otro momento histórico de Inglaterra.

Durante esta guerra, dos linajes estaban en lucha por el trono: los Lancaster y los York. Ambos, descendientes de una misma familia: Plantagenet.

La guerra dio comienzo en 1445 y finalizó en 1487. Cuarenta y dos años de guerra civil que tuvo como principal resultado la desaparición de la casa Plantagenet, y como ganadora a la casa Tudor, aliados naturales de los Lancaster.