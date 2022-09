Los pedidos de George R.R. Martin para House of the dragon que no le concedieron en Games of Thrones

El creador de la saga “Games of Thrones”, George R.R. Martin realizó una serie de pedidos para la primera entrega de la saga en la televisión que no le fueron concedidos y que lo dejaron bastante enojado con la producción de la serie. Sin embargo, el escritor logró con “House of the dragon” cumplir con varios de los deseos que tenía para que la nueva serie sea aún mejor que la anterior.

Desde su estreno el 21 de agosto pasado por HBO Max, “House of the dragon” volvió a despertar el amor de los fanáticos por la franquicia y los críticos hasta el momento han recibido con muy buenos ojos la precuela de “Games of thrones”. Sin embargo, el final de esta última fue el punto más criticado por todo el mundo y hasta por el propio Martin.

10 millones de personas vieron House of the Dragon en su estreno.

¿Cuáles fueron los pedidos de George R.R. Martin para “House of the Dragon”?

La diferencia más importante entre ambas series fue que en la última huubo un enorme presupuesto, lo que le permitió a los directores complacer al creador de la saga. “Donde de verdad fallamos en términos de presupuesto fue en la escena que menos me gusta de toda la serie, de sus ocho temporadas: la cacería del rey Robert”, aseguró en una entrevista Martin.

Juego de tronos. La exitosa saga terminó este año y esperan nuevos desafíos a sus guinistas (AP).

En este punto, el creador se lo notó muy enojado por los resultados vistos en la serie original y lanzó “serían unos cien tíos. Habría pabellones. Habría monteros. Habría perros. Habría cuernos sonando. ¡Así es como un rey va de cacería! No lo verías paseando por el bosque con tres amigotes que llevan lanzas y confiando en encontrar un jabalí. Pero llegados a ese punto no podíamos permitirnos caballos, ni perros, ni pabellones”.

Durante el tercer capítulo de “House of the dragon”, se pudo ver que mientras se celebraba el cumpleaños de Aegon, el primero de los hijos de Viserys y Alicent, hubo un despliegue enorme de personal del rey durante una cacería. Esa escena si estuvo a la altura de las expectativas que tenía el creador y que fueron cumplidas recién en esta precuela.

También Martin se había quejado de los torneos que se pudieron ver durante las temporadas e “Games of thrones” y que no cumplieron con sus expectativas, pero si pudo verse una secuencia más acorde a lo que esperaba el creador de la serie durante la nueva entrega.

El rey Viserys con el hijo que siempre quiso, Aegon. (HBO)

“Había docenas de caballeros, veíamos ocho justas distintas y daba mucha sensación de pompa, con los competidores alzándose y cayendo, con los plebeyos apostando. Deberíamos haber llegado al menos a algo con el nivel de ‘Destino de caballero’, pero no pudimos lograr ni siquiera eso, pero al final quedó bastante bien”, cerró.