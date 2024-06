House of the Dragon: cosas que debes saber antes del estreno de la segunda temporada

La batalla campal está cada vez más cerca. La segunda temporada de House of the Dragon se estrena el próximo 16 de junio y todos los fanáticos están a la expectativa por la lucha del Trono de Hierro.

“Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada”, destacó Orsi sobre la decisión detrás de la segunda temporada de House of the Dragon.

Tal y como ocurría en "Game of Thrones", las conspiraciones y las jugadas individuales de los personajes son un condimento central en "La casa del dragón". (Ollie Upton/HBO). Foto: Ollie Upton

La serie es una tramas más exitosas de MAX, tras conseguir más de 10 millones de usuarios durante su estreno. Es por eso que los usuarios deben conocer algunos datos curiosos.

Datos a tener en cuenta sobre House of the Dragon

Está basada en hechos reales

“House of the Dragon” fue escrita con base a la historia de la monarquía inglesa en el Siglo XII.

Los Verdes y Los Negros, la división de la Casa Targaryen

La anécdota relata cómo tras morir ahogado el único hijo legítimo de Enrique I, el monarca designó a su hija como heredera del trono. Sin embargo, cuando murió, los señores rompieron su juramento. El trono fue reclamado por su tío, Esteban de Blois, contra quien Matilda y su hermanastro se enfrentaron desatando una Guerra Civil.

La serie está basada en una novela de George R.R. Martin

La precuela de GOT se basó en la novela “Fuego y Sangre” escrita por George R.R. Martin en 2018. La misma narra la historia de completa de la Casa Targaryen.

George R.R. Martin no se deja intimidar. Seguirá con sus planes de cara al final de "Juego de Tronos". Foto: Agencia AP

La casa Targaryen son conocidos como los señores de los dragones

La casa Targaryen son una de las cuarenta familias de la región. Una característica particular es que se reproducen entre ellos.

Cantidad de dragones presentes

El período histórico que contextualiza la trama tendrá presente hasta 17 dragones. Asimismo, los colores están inspirados en la diversidad de colores de reptiles reales, asignó colores únicos y llamativos a cada dragón.

Episodio 2 de House of the Dragon. Foto: HBO

El trono de hierro

A diferencia de la serie, el libro describió como el trono estaría compuesto por las espadas de los enemigos de Aegon, el conquistador.

Aegon Targaryen, sentado en el Trono de Hierro de Desembarco del Rey. (Ollie Upton/HBO). Foto: Ollie Upton

Asimismo, un dato curioso a destacar es que el rey Vylserys mencionó que el trono corta la espalda de las personas que no serían dignas de estar allí.

La daga de acero Valyrio

La daga es uno de los elementos más destacados de la serie. En la hoja se presenta la profecía: “De mi sangre viene el príncipe que fue prometido y suya será la canción de hielo y fuego”.