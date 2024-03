La segunda temporada de House of the Dragon ya tiene fecha de estreno

La espera terminó para los fanáticos de Game of Thrones. En este aspecto, HBO confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de House of The Dragon con un estilo particular que acentúa la tensión entre los dos bandos.

Cuándo se estrena la segunda temporada de The House of Dragon

La segunda parte de The House of Dragon se estrenará el domingo 16 de junio a las 21 horas. La misma contará con ocho episodios y serán publicados cada domingo.

Ahora bien, la presentación de la nueva entrega contará con algunas sorpresas. En este aspecto, Francesca Orsi (vicepresidente ejecutiva de programación de HBO) , destacó una opción infalible para profundizar el conflicto entre los dos consejos: tráilers rivales.

Los tráilers reflejan la perspectiva que tendría cada bando (definidos como verde y negro) sobre la historia. Por tanto, es una forma de destacar todas las secuencias y narrativas desde cada consejo.

“En los trailers Verde y negro se reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia. Ahora decide tu bando”, setenció HBO sobre estos nuevos tráilers.

Cómo culminó la primera temporada de House of the Dragon y los pósters

La primera culminó con la llegada de una nueva guerra civil. En este aspecto, luego que Alicent y Criston Cole nombraran a Aegon II como rey ante el pueblo y que Rhaenyra hiciera lo mismo lo propio entre sus seguidores, generó un momento de suma tensión que llevó a un triste desenlace: la muerte del hijo de Rhaenyra, Lucerys, a manos del segundo hijo de Alicent, Aemond.

Con este contexto, Westeros estará al borde de una sangrienta guerra civil entre el Consejo Negro y Verde.

Pósters de The House of the Dragon. Foto: HBO

Pósters de "The House of the Dragon" Foto: HBO

Para esta nueva temporada, estarán a Olivia Cooke, Emma D´Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabiel Frankel, Matt Smith, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.