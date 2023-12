HBO Max tiene grandes anuncios sobre la segunda temporada de House of the Dragon

House of the Dragon se ha convertido en uno de los mejores estrenos del año 2022. La serie spin-off de Game of Thrones no decepcionó a los fans, quienes esperan con ansias la segunda temporada de esta atrapante producción.

La serie está ambientada aproximadamente 200 años antes de los eventos de GOT, centrándose en la historia de la Casa Targaryen y explorando su ascenso al poder, así como los conflictos internos y externos que eventualmente llevaron a su caída. Este periodo histórico es conocido como la Danza de los Dragones, una época de luchas internas y guerras civiles entre los miembros de la familia de los dragones.

El elenco de House of the Dragon incluye a actores destacados como Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith, quienes demostraron estar a la altura de la franquicia con sus enroscados personajes, que aún tienen mucho para brindar a los fanáticos.

House of the Dragon

Cabe mencionar que, la producción de la primera temporada ha sido cuidadosamente supervisada por George R. R. Martin, quien ha estado directamente involucrado en el desarrollo del proyecto. La misma suerte corren los nuevos episodios, de los que HBO Max ha dado grandes noticias en las últimas horas.

El anuncio de HBO Max para House of the Dragon

Durante el mediodía de este 1 de diciembre, las cuentas de Instagram de HBO Max, Game of Thrones y House of the Dragon compartieron una serie de pósters donde se puede ver a Olivia Cooke y Emma D’Arcy de regreso con sus personajes.

Nuevos pósters de la segunda temporada de House of the Dragon. Foto: hbo max

Pero eso no fue todo, las nuevas imágenes sirvieron tan solo de excusa para anunciar que este 2 de diciembre en el CCXP13, se dará a conocer un nuevo adelanto de la serie. Aún no se sabe si se tratará de nuevas fotografías del rodaje, una fecha de estreno o, incluso, un teaser.