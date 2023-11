HBO confirmó cuándo vuelve House of the Dragon

En el 2022 los usuarios de HBO Max tuvieron el placer de disfrutar el estreno de House of the Dragon, la serie spin-off de Game of Thrones. Esta precuela causó sensación entre los fanáticos del universo de George R. R. Martin, tanto que, a muchos les gustó más que la producción original.

Esta precuela se basa en el libro “Fuego y Sangre” y se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias más icónicas y poderosas de Westeros. La serie explora la ascensión al poder de este clan, las luchas internas por el trono y los dragones que los llevaron a la cima.

La serie cuenta con actores talentosos como Matt Smith, conocido por su papel en The Crown, interpretando a Daemon Targaryen, y Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen. Además, cuenta con la producción ejecutiva de George R. R. Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, el director de algunos de los episodios más memorables de Game of Thrones.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de House of the Dragon?

El jefe de HBO, Casey Bloys, confirmó durante un evento de prensa que la segunda temporada de House of the Dragon llegará “a principios del invierno”, es decir, a mediados del 2024.

House of the Dragon

Asimismo, confirmó que A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight comenzará a filmarse durante el otoño del próximo año. El rodaje se retrasó producto de la huelga de actores, agrupados bajo SAG-AFTRA.

La segunda temporada estará protagonizada por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. A su vez, se unirán al reparto de la serie Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.