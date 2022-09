House of the dragon: las parejas de los protagonistas en la vida real

En medio del éxito que ha tenido el estreno del spin-off de “Games of thrones”, “House of the dragon”, donde los protagonistas de la serie de HBO son la familia Targaryen, su ascenso en el poder y su eventual caída, en muchos años y temporadas, el elenco ha ganado millones de seguidores en todo el mundo. Al haberse sumado a semejante producción, la vida de muchos de ellos ha cambiado para siempre y su privacidad ha dejado de ser tan privada.

Es sabido que las estrellas de Hollywood intenta ocultar su vida lo máximo posible, pero los rumores y las informaciones que maneja la prensa son tan certeras en muchos casos, que los propios protagonistas deben salir a aclarar noviazgos, separaciones o hasta casamientos. Es lo que ha ocurrido con Milly Alcock (Rhaenyra), quien no había realizado una serie fuera de Australia, o la de Emily Carey (Alicent Hightower), quien también está dando sus primeros pasos.

¿Quiénes son las parejas de los protagonistas de “House of the dragon”?

Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen)

La actriz australiana ha impactado con su interpretación y evolución de la princesa de los siete reinos. De su carrera como actriz se sabe casi todo, pero de su vida personal hay muy poco. La joven artista no ha presentado hasta el momento una pareja y se estima que está soltera, ya que le está dedicando todo su tiempo a la serie y su carrera en ascenso.

Rhaenyra viendo a su tío en la corte, con el collar que él le regaló. (HBO)

Matt Smith (Daemon Targaryen)

El actor saltó a la fama en The Crown y desde ese momento su vida privada a saltado también a todos los medios del mundo. La relación que se conoció fue la que mantuvo con Lily James, actriz de “Cenicienta”, quienes se separaron en 2019 tras más de cinco años siendo novios. Sin embargo, el actor no se cierra al amor, ya que cree que “de eso se trata la vida al final. Niños. Formar una familia”.

El príncipe Daemon en una escena del capítulo 3 de "House of the dragon". (Captura HBO)

Paddy Considine (Rey Viserys I)

El actor está casado con Shelley con quien está desde el año 2022 y que tras varios años hay formado una hermosa familia con tres hijos. La feliz pareja está unida desde que ambos solo tenían 18 años y han permanecido durante todos estos años juntos.

Viserys y Rhanerya: vestidos para una boda, mejor les vendrían armaduras. (Captura HBO)

Fabien Frankel (Criston Cole)

El actor tiene una relación muy cercana con Rhaenyra, aunque no se le conoce una pareja actual tras el éxito de la serie. Sin embargo, hace poco tiempo se lo relacionó con la actriz británica Jenna Coleman, con quien compartió el elenco de “La Serpiente”, pero nunca fue confirmado por parte de ninguno de los dos artistas.