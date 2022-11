Milly Alcock, antes y después: cómo era y cómo luce hoy la estrella de “House of the Dragon”

No cabe dudas: “House of the Dragon” ya es un éxito. La precuela de “Games of Thrones” trajo una nueva historia que volvió a atrapar a los fans de la historia y también otros personajes que ya ganaron la simpatía de todos. Es el caso de Rhaenyra Targaryen, interpretado por Milly Alcock. Pero, ¿quién es y cómo lucía antes de esta producción?

Milly Alcock como la joven Rhaenyra.

La reina Targaryen es interpretada por dos actrices: una en su versión joven y otra en la adulta. Milly Alcock está a cargo de darle vida a la primera, presentando e introduciendo al público a la vida de la protagonista, que será la primera mujer en sentarse en el trono de hierro. Por otro lado, la reina mayor es desarrollada por Emma D’Arcy.

Alcock es australiana, nació en el 2000 y, aunque ahora brilla en el éxito de HBO, lo cierto es que antes tuvo que realizar varios proyectos hasta alcanzar la cima de la fama. Su carrera se inició en Wonderland, en 2017: el puntapié inicial para encarar un camino directo a la consagración.

Milly Alcock tiene 22 años. Foto: @millyalcock

Con 22 años, es muy activa en redes sociales. En su perfil de Instagram, se describe como “extremadamente decepcionante en la vida real”.

Así luce Milly Alcock hoy. Foto: Instagram

En las numerosas fotos que comparte, se puede observar algunos de sus cambios de los últimos años. Y aunque es muy joven, son notorias las diferencias en cuanto a su imagen de un tiempo a esta parte.

Cómo era Milly Alcock antes de “House of the Dragon”

Alcock lucía el cabello bastante largo y su rostro era más aniñado. Hoy en día tiene un estilo más arriesgado y chic: cabello bastante corto (al estilo bob) y con vestimenta acorde a la moda.

Milly Alcock, con otro look.

La chica del momento se convirtió también en una gran referente a la hora de vestirse, maquillarse o también para tomar su estilo de cabello.

Milly Alcock, en su versión 2020. Foto: Instagram

Ni hablar de la moda que su personaje Rhaenyra Targaryen empezó a imponer. La joven princesa usa peinados delicados, principalmente trenzados, y esta onda ya es furor en las redes sociales.