De la televisión australiana a House of the dragon: quién es Milly Alcock

Tras el estreno del primer capítulo de “House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, muchos fanáticos quedaron impactados por la actuación de Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Conociendo lo que le espera a este personaje dentro de la serie y los momentos críticos que deberá atravesar, las primeras impresiones fueron muy buenas.

En su primer episodio hemos visto al gobernante Viserys Targaryen 200 años antes a los sucesos de la serie original y a una joven Rhaenyra, quien está siendo entrenada para quedarse con el trono de hierro cuando el rey muera. Sin embargo, las traiciones, celos y el deseo de poder harán que lo que iba a ser un traspaso de bando lógico termine en la llamada guerra civil “Danza de los dragones”.

Quién es Milly Alcock, la actriz que hace de Rhaenyra Targaryen en “House of the dragon”

La joven de 22 años comenzó su carrera en la serie australiana “Wonderland” (2014), pero su gran oportunidad en la pantalla chica llegó en “High Life”, un drama que protagonizó Odessa Young sobre una adolscente con trastorno de bipolaridad. Asimismo, Milly también participó de la última temporada del thriller “Janet King”, que trata sobre una fiscal que tras ser mamá vuelve al ruedo con un juicio muy complejo.

En cuanto a lo que es su carrera en la pantalla grande, Milly tuvo su gran oportunidad en la película de terror “The school”, que le abrió la puerta a otras producciones televisivas como “A place to call home”, “Pine gap”, “El crepúsculo”, “Reckoning: ajuste de cuentas” y en 2019 “Upright”, que protagonizó junto a Tim Minchin.

Sin embargo, “House of the dragon”, es la primera superproducción en la que trabaja y que es fuera de Australia. Esta masividad ha hecho que varias marcas comiencen a preguntar por ella y que el público comience a seguirla cada vez más en sus redes sociales. Asimismo, en una entrevista reciente, Milly confesó que no ha tomado consciencia de que es parte del universo de “Game of thrones” y confía que la precuela sea tan querida y amada como la original.