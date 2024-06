House of the Dragon 2: por qué Rhaenyra tiene solo un diálogo en el primer episodio de la temporada

Los domingos de GOT regresaron con la segunda temporada de House of the Dragon. Bajo una duración de 59 minutos, los fanáticos se adentraron nuevamente a la historia de la familia Targaryen.

Ahora bien, uno de los elementos a destacar en el primer episodio fue la participación de Rhaenyra Targaryen, quien solo contó con un diálogo.

Ante este cambio, los fanáticos quedaron consternados dado el protagonismo del personaje. Es por ello que aquí explicamos las razones detrás de ello.

Por qué Rhaenyra Targaryen no habló durante gran parte del episodio (Alerta Spoilers)

A comienzos del primer capítulo, se retomó el final de la última temporada. De esta forma, se buscó realzar el duelo de Rhaenyra por su hijo Lucerys Velaryon, quien falleció a manos del dragón de Aemond.

Rhaenyra Targaryen en el primer episodio de la segunda temporada de "La casa del dragón". (HBO/X).

En medio del proceso de duelo, Targaryen encontró los restos del dragón en las orillas del mar. Fue ahí cuando la reina tomó la decisión de pedirle la custodia de Aemond.

Explicado esto, House of the Dragon buscó remarca las expresiones faciales y silencios de Targaryen con el objetivo de enfatizar el proceso de duelo.

Rhaenyra despide a su hijo Lucerys en el primer capítulo de la segunda temporada de "La casa del dragón". (Theo Whiteman/HBO). Foto: Theo Whiteman

De acuerdo con un análisis de “Que Ver”, el silencio formó parte de un recurso narrativo para connotar el vacío que sentiría Rhaenyra por la muerte de su hijo.

Este recurso es definido en la asignatura de “Narrativa Audiovisual” como un indicio. Según los autores Casetti y Di Chio en el texto “Cómo analizar un film”, los indicios corresponden a un factor más implícito que conlleva el significado de una determinada atmósfera.

Daemon y Rhaenyra, dos miradas enfrentadas respecto de cómo accionar frente a los verdes. (Ollie Upton/HBO). Foto: Ollie Upton

“Presupuestos de una acción, el lado oculto de un carácter, el significado de una atmósfera. Nos permite captar una representación menos definida”, describieron los autores sobre el concepto del Indicio.

Por tanto, la falta de diálogos en el personaje protagonizado por Emma D´Arcy correspondió a una decisión de producción para connotar el proceso de duelo.

Qué otros elementos ocurrieron en el primer episodio de la segunda temporada (Alerta Spoilers)

Otro de los eventos que formaron parte de House of the Dragon fue la muerte de Jaehaerys Targaryen, hijo del rey Aegon II y de su hermana esposa, la reina Helaena.

El hecho fue llevado a cabo por Daemon Targaryen (esposo de Rhaenyra Targaryen), quien decidió vengar lo ocurrido con Lucerys al mandar a dos hombres a matarlo por una recompensa millonaria.

Con esta acción, el rey Aegon II declaró la guerra de forma oficial para vengarse de su hermana.