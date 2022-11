Estas son las imperdibles series en las que estuvo Milly Alcock de House of the Dragon

Milly Alcock es una de las celebridades del momento, habiendo sido su salto a la fama su interpretación de la joven Rhaenyra Targaryen en la serie House of The Dragon.

La serie spin off de Game of Thrones se configuró como uno de los estrenos más exitosos de la plataforma de streaming HBO, por lo que no es de extrañar que sus protagonistas hayan tenido el mismo destino.

Milly Alcock en House of the Dragon. Foto: HBO

Si bien el camino de Milly en la serie llegó a su fin producto de un gran salto en el tiempo en la trama, los fans no la olvidan fácilmente, es por ello que, a continuación te compartimos las últimas tres series de las que fue parte antes de House of the Dragon.

Upright

Sinopsis: En medio del desierto australiano, un músico fracasado y una adolescente rebelde se ven obligados a compartir un vehículo para transportar un piano de un lado del país al otro.

Tráiler:

Personaje interpretado por Milly Alcock: Meg

Duración: 8 capítulos

Reckoning

Sinopsis: Los caminos de Mike Serrato y Leo Doyle se unen luego del asesinato de una adolescente. Los dos hombres comienzan un viaje de destrucción mientras intentan proteger a sus seres queridos.

Tráiler:

Personaje interpretado por Milly Alcock: Sam Serrato

Duración: 10 episodios

The Gloaming

Sinopsis: Dos policías investigan una horrible muerte en un lugar remoto de la isla de Tasmania, un sitio donde todavía se sienten las supersticiones de los presos enviados allí por la Corona inglesa en el siglo XIX. Cuando el cuerpo sin identificar de una mujer es hallado tras haber sido brutalmente asesinado, la detective Molly McGee se une a Alex O’Connell, un compañero policía con el que comparte un trágico pasado, para intentar resolver el crimen.

Tráiler: