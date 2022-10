Luz, cámara, corten: los mejores bloopers de “Game of Thrones”

Game of Thrones se configuró como una de las series más importantes de los últimos tiempos, siendo hasta el presente la estrella del catálogo de HBO.

La clave del éxito de la serie es la convergencia de personajes únicos, una historia con grandes giros en su trama y una puesta en escena de época de un grado de producción muy desarrollado.

Si bien el estreno de la serie basada en el libro A Song of Ice and Fire de George R.R se dio en el año 2011 y su final llegó el 19 de mayo de 2019, con su spin-off House of the Dragon, millones se volvieron a sumergir de lleno en esta inolvidable historia.

Es en este sentido que, en la plataforma de videos y música YouTube se viralizó una recompilación de los bloopers o momentos más graciosos ocurridos durante las grabaciones de Game of Thrones.

Allí se puede ver tanto al clan Lannister, como Stark y Tyrell, entre muchos más, dejando por fuera la ambición por el Trono de Hierro y dejando que la risa sacuda sus cuerpos y el resto del set.

De qué trata Game of Thrones

Sinopsis: Game of Thrones narra la historia de la lucha por el Trono de Hierro, forjado con las espadas de los enemigos vencidos. Siete son los reinos de Poniente y muchas las casas que se disputarán la corona: los herederos, los exiliados, los despojados y los actuales regentes.

Tráiler: