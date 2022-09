Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark en Game of Thrones, reveló que sufrió abuso de su padre durante su infancia.

La actriz de 25 años dio testimonio de su sufrimiento durante una entrevista con el pódcast “Diario de un CEO” conducido por Steven Barlett.

Maisie Williams en su papel de Arya Stark en Games Of Thrones. Foto: Games of Thrones

“Cuando era una nena antes de los 8 años, tuve una relación bastante traumática con mi padre. Realmente no quiero profundizar demasiado porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia” revelaba con dolor la actriz.

Maisie Williams Foto: Vince Bucci

“Consumió gran parte de mi infancia. Creo que muchas de las cosas traumáticas que estaban sucediendo, no me di cuenta de que estaban equivocadas” continuó expresando.

El día que Maisie Williams confesó por primera vez su situación de abuso

Fue gracias a la pregunta por parte de una de sus maestras “¿Desayunaste algo?” que Maisie pudo dar cuenta de su situación de abuso.

La por aquel entonces niña no desayunaba y vivía una serie de abusos que no quiso mencionar en esta ocasión, asegurando que “Tenía tantas personas que me querían y se preocupaban tanto por mí, pero nunca me habían hecho las preguntas correctas en las que realmente pudiera decir qué estaba mal”.

Maisie Williams, Arya Stark en Game of Thrones, reveló que sufrió abuso de su padre en la infancia. Foto: Web

“Era la primera vez que todas las puertas estaban abiertas y estas cosas que estábamos experimentando [con su familia] estaban sobre la mesa” continuaba relatando Maisie.

Maisie Williams confesó que está obsesionada con las sectas

Fue en este sentido que, Maisie Williams confesó “Me adoctrinaron. Creo que es por eso que estoy obsesionada con las sectas”.

“Pienso mucho en esto. Estoy tratando de dejar de tomar las cosas personalmente, no solo cuando alguien tuvo un mal día y empujan frente a vos en una fila, sino para las grandes cosas de la vida” finalizó su relato.