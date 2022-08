La guía definitiva para aquellos que quieren ver House of the dragon pero no vieron Game of thrones

Teniendo en cuenta que “Game of thrones” es una de las mejores series de los últimos años y que su final ha tenido todo tipo de críticas, no todo el mundo la ha visto. Sin embargo, con el estreno de “House of the dragon”, las personas que quedaron afuera de la serie original se están poniendo al día, pero hay otras que directamente prefieren saltearla.

Al ser una historia bastante compleja por la cantidad de personajes y tramas que hay dentro de cada libro o temporada, lo mejor sería tomar como guía “Danza de los dragones”, el quinto libro de la serie de siete novelas de “Canción de hielo y fuego” que escribió George R.R. Maritn y que fue publicado en 2011.

10 millones de personas vieron House of the Dragon en su estreno.

¿De qué trata “Danza de los dragones”, el libro que te va a ayudar a entender “House of the dragon”?

La danza de los dragones fue una guerra civil entre dos medios hermanos que querían el trono de hierro que su padre había dejado tras su muerte. Los dos bandos que se enfrentaban para suplantar a Viserys I Targaryen fueron Rhaenyra, quien es hija del la primera esposa del rey, y Aegon II, el hijo mayor de su segunda esposa.

La guerra entre ambos se extenderá desde el año 129 hasta el 131 y es importante remarcan que estos hechos ocurren 200 años antes de “Game of thrones”. Por otra parte, la que iba a ser la heredea al trono era Rhaenyra por decisión de su padre y el legítimo rey, pero luego de las traiciones que hubo dentro de la familia se coronó a uno de los hijos del rey con su nueva esposa, que es Aegon II.

Por último, algunos puntos claves que hay que tener en cuenta de esta decisión es que quien tendría el poder en el trono no sería Rhaenyra, sino su esposo, el príncipe Daemon Targaryen. Otro de las claves es que el Trono de Hierro a lo largo de la historia no se heredó, sino que se conquistó con armas o inteligencia, como ya lo hemos visto en “Game of thrones” y por último, no había en aquel momento precedente que una mujer fuera la reina, algo que cambiará drásticamente.