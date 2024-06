La increíble colección que debes chequear si estás viendo House of the Dragon

House of the Dragon es la serie más destacada de todos los fines de semana. La lucha por el trono de hierro ha generado un quiebre en la familia Targaryen del que no se encuentra salida.

Tras esta disputa entre el bando verde y negro, MAX decidió generar una colección imperdible para los fanáticos: El Mundo de Westeros.

“Para seguir celebrando la llegada de una de las producciones más esperadas por la audiencia global, Max preparó una extensa colección de contenidos que te transportará a todos los rincones del EL MUNDO DE WESTEROS”, recitó la compañía de streaming.

En qué consiste “El mundo de los westeros” la nueva colección de House of the Dragon

El Mundo de los Westeros es una colección de contenidos creada por MAX con el objetivo de adentrarse aún más al mundo creado por George R.R. Martín.

House of the Dragon: Quién es Daeron Targaryen, el cuarto hijo secreto de Alicent y Vicerys Foto: Vogue

La agrupación está divida por 11 clasificaciones. Algunas de ellas son:

La batalla por el trono de hierro: en este espacio, el usuario podrá conocer algunos datos a tener en cuenta sobre Juego de Tronos. Entre los contenidos presentes se encuentran Las ocho temporadas de Juego de Tronos.



Las 4 mejores series de todos los tiempos

La primera temporada de House of the Dragon.



La casa que construyeron los dragones: Es una serie que permite ver cómo se realizó la primera temporada de la precuela.



Game of Thrones, la última guardia: Este documental de HBO permitirá que los fanáticos se transporten a lo que ocurrido detrás de cámaras.

Conoce los ancestros Khaleesi: desde esta segunda categoría se podrá saber más de la precuela a través de la visión de los protagonistas. Es por ello que a través del formato “¿Dónde estamos ahora?”, los actores discutirán sobre él detrás de escenas y sus vivencias con sus personajes.

Alicent, personaje principal en House of the Dragon. Foto: MAX

¿Quién merece el trono? Gobernantes, sucesiones y reinados: Como la lucha por el trono de hierro es el tema central de House of the Dragon, MAX recomienda algunas historias que representan esa ambición del poder: Succession.



succession Foto: via pais

El regimen.



Veep.



The Gilded Edge.



Boardwalk Empire.

¡Dracarys! Dragones y más creaturas legendarias: Los dragones son los personajes principales en Los dragones son los personajes principales en House of the Dragon. Es por ello que MAX recomienda algunas películas y series entretenidas para acercarnos a ellos: Godzilla vs Kong. The Meg 1 y 2. Kong: Skull Island. Fire and Ice: The Dragon Chronicles. Anaconda. The Never Ending Story.



Finalmente, la colección cuenta con contenidos personalizados para aquellos usuarios identificados con un determinado bando.