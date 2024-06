¡Es oficial! House of the Dragon tendrá una tercera temporada

House of the Dragon es una de las series más icónicas de todos los tiempos. Tras el éxito de “Game of Thrones”, la precuela contó con más de 10 millones de espectadores en su estreno, atrayendo la mayor cantidad de audiencia en la plataforma.

Tras su éxito, los fanáticos están a la espera de la segunda parte, que se estrenará el 16 de junio. Sin embargo, HBO quiso sorprender a todos los usuarios con otra gran noticia: ya está confirmada su tercera temporada.

Todos los detalles de la nueva temporada de House of the Dragon

Francesca Orsi, vicepresidenta de ejecutiva de programación de HBO y líder de series dramáticas y películas de HBO, confirmó la continuación de la historia tras el arduo trabajo que realizó el equipo para la creación de la tercera temporada.

House of the Dragon Foto: HBO

“Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada”, destacó Orsi sobre la decisión detrás de la segunda temporada.

Ahora bien, al igual que sus dos temporadas previas, George R.R. Martin (autor de la saga de GOT) lideraría la historia junto con Ryan Condal. Entre su equipo estarían Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis como productores ejecutivos.

Pósters de The House of the Dragon. Foto: HBO

En cuanto a la trama, aún no se tienen detalles. Sin embargo, seguiría el hilo conductor de “Fire & Blood”, la novela base escrita por Martin en 2018.

Qué se sabe de la segunda temporada de House of the Dragon

La trama de la segunda temporada de House of the Dragon ahondará sobre la guerra civil Targaryen por el Trono de Hierro tras la muerte del Rey Viserys. Por tanto, se esperan ocho capítulos sumamente sangrientos.