George R. R. Martin confirmó cuántas temporadas tendrá House of the Dragon

George R. R. Martin fue el encargado de crear uno de los universos más increíbles que la literatura y el cine han visto, Canción de hielo y fuego o, como es mayormente conocido por su serie homónima, Game of Thrones.

House of the Dragon, producción de HBO Max inspirada en Canción de fuego y sangre, forma parte de aquel mundo donde los personajes son únicos y los escenarios fruto de una mente creativa tan única como la de aquel escritor estadounidense.

La serie está ambientada aproximadamente 200 años antes de los eventos de GOT, centrándose en la historia de la Casa Targaryen y explorando su ascenso al poder, así como los conflictos internos y externos que eventualmente llevaron a su caída. Este periodo histórico es conocido como la Danza de los Dragones, una época de luchas internas y guerras civiles entre los miembros de la familia de los dragones.

House of the Dragon Foto: HBO

El elenco de House of the Dragon incluye a actores destacados como Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith, quienes demostraron estar a la altura de la franquicia con sus enroscados personajes, que aún tienen mucho para brindar a los fanáticos.

House of the Dragon

La producción de la primera temporada ha sido cuidadosamente supervisada por George R. R. Martin, quien ha estado directamente involucrado en el desarrollo del proyecto. La misma suerte corren los nuevos episodios, es así que, el escritor reveló cuántas temporadas tendrá este atrapante spin-off.

¿Cuántas temporadas tendrá House of the Dragon?

Para sorpresa de los fanáticos, George R. R. Martin reveló que House of the Dragon contará con, al menos, cuatro temporadas. Ya está confirmado que la segunda llegará a mediados del 2024.

Nuevos pósters de la segunda temporada de House of the Dragon. Foto: hbo max

“Pasé dos días encerrado en una habitación con Ryan Condal y su equipo de redacción hablando sobre la tercera y cuarta temporada de House of the Dragon. Fueron debates animados y divertidos, y logramos hacer un buen trabajo… aunque dos días no fueron suficientes”, contó el escritor.