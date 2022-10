Este es el porqué Milly Alcock y Emily Carey abandonaron “House of the Dragon”

House of the Dragon llegó al final de su primera temporada, habiéndose coronado como uno de los éxitos más grandes del 2022.

Superando a su estreno a Euphoria, la serie se configuró como una de las producciones preferidas por los usuarios de HBO, quienes sintonizaron cada capítulo todos los domingos desde el 21 de agosto.

House of de Dragon rompió récord y se convirtió en el estreno más visto de HBO Max.

La serie spin-off de Game of Thrones ya se perfila para su segunda temporada, pero la gran noticia que sacudió a sus fans fue la despedida de Milly Alcock y Emily Carey, quienes dieron vida a la princesa Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente.

Milly Alcock y Emily Carey. Foto: Vía País

Si bien el motivo se debe a un gran salto en el tiempo a partir del episodio 6, donde los papeles de Alcock y Carey pasaron a estar en manos de Emma D’Arcy y Olivia Cooke, los creadores de la serie, Ryan Kondal y Miguel Sapochnik, decidieron explicar porqué es que decidieron llevarlo a cabo.

Olivia Cooke y Emma D’Arcy. Foto: Vía País

“La historia se desarrolla en un largo período de tiempo porque los hijos tienen que casarse, luego crecen ellos mismos y tienen hijos que a su vez crecen y cuentan la historia de una guerra generacional” explicaba Kondal.

De qué trata House of the Dragon

House of the Dragon narra la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en Game of Thrones, y su conflicto intrafamiliar conocido como “La danza de los dragones”.

Cuántos dragones hay en House of the Dragon

Tratándose de la historia de la guerra Targaryen, no es de extrañar que House of the Dragon cuenta a lo largo de su primera temporada con al menos 17 dragones.

Episodio 2 de House of the Dragon. Foto: HBO

Cuándo inicia “La danza de los dragones”

La guerra civil entre los partidarios de Rhaenyra Targaryen y los de Aegon II Targaryen, tiene sus orígenes en el siglo 129 d. C.