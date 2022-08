La actriz inglesa-canadiense Maisie Williams será recordada durante muchos años como la querida y valiente Arya Stark de la emblemática serie “Games Of Thrones” que se estrenó en 2011 y terminó en 2019, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look poco habitual. Como la mayoría de los actores que comienzan jóvenes, la actriz deberá a lo largo de los años luchar para que la gente olvide su papel en la serie.

Sin embargo, Maisie encontró una manera rápida y particular para que los fanáticos comiencen de a poco a realizar el duelo. Con diferentes tipos de looks, la actriz sorprendió en varias ocasiones a la prensa, que en algunos casos la elogio y en otros la destrozó. Con el pelo rubio, violeta, rojo, la artista de 25 años siempre estuvo en boca de todos y siempre deslumbró con su ingenio.

Maisie Williams y su novio Reuben Selby. Foto: maisie_williams

¿Cuál es el corte de pelo tendencia que atrapó a Maisie Williams?

En medio de sus vacaciones en las islas Seychelles, un lugar paradisiaco frente a África Oriental y ubicado en el océano índico, la actriz dejó sin palabras a la mayoría de sus fans que las siguen en sus redes sociales. “Lavarte la cabeza en tu lavado facial. Chica tres en uno”, aseguró la actriz en una foto que posteó en su Instagram.

Maisie Williams de vacaciones en las islas Seychelles con su novio Reuben Selby. Foto: maisie_williams

En la imagen se puede ver cómo Maisie se rapó todo el pelo y se la ve muy cómoda con el nuevo cambio de look que definitivamente llamó la atención de mucha gente. Además, ella misma afirma que este nuevo cambio no solo lo hizo para marcar tendencia, sino también para sentirse más cómoda y no tener que estar tanto tiempo en la peluquería y cuando se lava el cabello.

Maisie Williams de vacaciones en las islas Seychelles con su novio Reuben Selby. Foto: maisie_williams

Por otra parte, según se ve en el resto de sus fotos, en un verdadero paraíso, Arya está de vacaciones junto a su novio, el diseñador Reuben Selby con el que entablaron una relación desde hace cuatro años y que hasta los llevó a trabajar en un proyecto juntos que hasta el día de hoy son parte. Además, la pareja ha mostrado en varias circunstancias que les gusta mimetizarse con los looks, sea por el color de pelo o ahora hasta por el corte.