Tras confirmarse la cuarta temporada de Sex Education, los fanáticos explotaron de alegría en las redes sociales, ya que las primeras tres temporadas fueron muy bien recibidas por los usuarios de Netflix y la crítica especializada.

Sin embargo, lo más llamativo de esta nueva entrega es que desde el principio se confirmaron varias bajas muy sensibles de personajes que generaron una gran discusión entre los seguidores. La primera baja fue la Simeno Ashley, quien interpretaba a Olivia Hanan y confirmó que no iba a ser parte de la nueva temporada.

Asa Butterfield y Emma Mackey, la pareja estelar de "Sex Education". (Sam Taylor/NETFLIX). Foto: Sam Taylor/Netflix

Luego, Patricia Allison, quien encarnaba el papel de Ola, contó en una entrevista que tampoco iba a ser parte de la serie.

Quiénes son los otros actores de Sex Education que ya no estarán

Otra de las bajas que también fue un golpe al corazón fue la de Tanya Reynolds, quien hacía de la querida Lily. A esto se le suma que, según informó The Radio Times UK, analizando entrevistas que realizó The Daily Star, otra actriz que no volverá a Sex Education en esta nueva temporada es Rakhee Thakrar, quien interpretó a la profesora de inglés Emily Sands.

La actriz Rakhee Thakrar, quien interpretaba a la profesora Emily Sands en Sex Education. Foto: Sex Education

En consecuencia, cuando le preguntaron a la actriz por su salida del programa, Thakrar contestó “no soy parte de la nueva serie. Realmente no puedo decir por qué. Pero estoy muy orgullosa del programa y agradecida de haber sido parte de algo tan importante. No hay nada malo en Sex Education”.