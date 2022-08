Una de las características más amabas de Keanu Reeves, además que le gustan los perros y las motos, es sin dudas su empeño para que sus papeles queden en el recuerdo de cualquier fanático o no de películas de acción. Es tal la seriedad con la que se lo toma, que el actor canadiense no solo pone su mente para crear los personajes, sino también su cuerpo, ya que no utiliza dobles de acción.

Sin embargo, desde hace meses está el rumor instalado que Keanu estaría en disputa entre Marvel y Dc Comics para interpretar uno de los héroes o villanos más importantes de ambas franquicias, pero la sorpresa la terminó dando Netflix que lo contrató para realizar una película y una serie animada basadas en el cómic “BRZRKR”.

Keaune Reeves en el cómic BRZRKR. Foto: Cómic/BRZRKR

Todo comenzó en la San Diego Comic-Con cuando el actor apareció y las especulaciones no pararon de surgir. Sin embargo, la duda no duró tanto y el protagonista de “Matrix” habló sobre los parecidos que había entre el personaje del cómic y “John Wick”, como también con su propia personalidad.

¿De qué trata “BRZRKR” y que se sabe hasta el momento del papel que encarnará Keanu Reeves?

Keaune Reeves en el cómic BRZRKR Foto: Cómic/BRZRKR

El cómic se divide en doce capítulos y fueron creados por el propio actor Keanu Reeves, quien sorprendió a muchos con lo bien que está escrito y dibujado. Desde su lanzamiento el 3 de marzo, la historieta llegó a vender más de 615 mil ejemplares y se convirtió en el mejor lanzamiento de la editorial BOOM!, desde hace 30 años, como también en el cómic más vendido de la década detrás de “Star Wars” #1.

La historia cuenta la vida de un guerrero que tiene el poder de la inmortalidad, que posee el pelo largo, una barba candado bien recortada y un ceño fruncido en casi toda la historieta, muy Reeves. Luego de haber luchado durante 80.000 años, el protagonista se une al Gobierno de los Estados Unidos para combatir en una misión muy peligrosa, pero con el fin de poder descubrir cómo puede morir.