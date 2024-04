Matrix 5: quién será el protagonista de la nueva película de la saga

Matrix marcó un hito en las películas de ciencia ficción. Bajo al dirección de las Hermanas Wachowski, se conformó un mundo utópico que cada vez se relaciona con nuestro entorno. El reconocido actor, Keanu Reeves, volverá a interpretar a Neo en la nueva película.

Debido a su significado y éxito con la trilogía, Matrix está de regreso con una quinta cinta que podría ser protagonizada nuevamente por Keanu Reeves.

Todos los detalles sobre Matrix 5

De acuerdo con Variety, la nueva película contará con un cambio trascendental: las Hermanas Wchowski no dirigirán la trama. La persona encargada de Matrix 5 sería Drew Goddard, quien fue nominado a Mejor Guión en los Premios Oscar por The Martian.

Drew Goddard, nuevo director de la quinta cinta de Matrix. Foto: The Hollywood Reporter

El objetivo de Goddard con la nueva cinta es brindarle un homenaje a la historia y a las directoras. De esa forma, les agradecería por el mundo que crearon.

“No es una exageración decir que las películas de ‘The Matrix’ cambiaron tanto el cine como mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecida por la oportunidad de contar historias en su mundo”, explicó el director sobre el rol importante de Matrix para su carrera.

Matrix Foto: Warner Bros

Ahora bien, por el momento, no se conocen detalles sobre la trama, fecha y los protagonistas. Por tanto, aún no se ha confirmado la presencia de Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, como tampoco los personajes nuevos como Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris o Priyanka Chopra.

La saga de “The Matrix” con el pasar del tiempo

Entretanto, pese al éxito de la primera trilogía (que fue vista por 103 millones de estadounidenses en cine), la cuarta película no tuvo esas expectativas. “The Matrix Resurrections” , la última cinta de la trama, se estrenó en 2021 y estuvo cargada de críticas negativas.

Entre los comentarios más comunes, destacaron la falta de fidelidad con la trilogía, malas secuencias de acción e innecesaria trama.

"The Matrix Resurrections", la última cinta de Matrix que recibió críticas negativas. Foto: ADN Positivo

“Una píldora intragable”, “Infame, espantosa”, “The Matrix, LA PARODIA”, “Sinceramente, no se que he visto”, “Para resucitar esto, mejor haber muerto”, “Haré como que no la he visto”, Matrix basurections”, fueron algunos comentarios de críticos registrados en filmaffinity.

Finalmente, The Matrix Resurrections tuvo un 63% de puntaje por Rotten Tomatoes y solo recaudó 157,3 millones de dólares (el budget fue de 190 millones) . Ante estos números, la nueva cinta buscaría ser más fiel a la trilogía.