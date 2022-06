Una familia de Rosario se fue de vacaciones a Europa, disfrutando del verano y los paisajes, el descanso parecía ser inmejorable hasta que, descubrieron que eran “vecinos” del reconocido actor de Hollywood, Keanu Reeves. El viaje soñado, así se lo podría describir al viaje plagado de emociones.

Alicia, “orgullosamente rosarina”, fue quién contó el impensado encuentro con el protagonista de The Matrix en Londres. Lo que hace a esta anécdota más increíble aún es que no lo cruzaron por la calle, sino que la mujer lo vio cuando salió a fumar en el balcón, el actor estaba justo en frente del lugar a donde están parando.

Para que los usuarios de Twitter no pongan en dudas sus dichos, la mujer compartió una foto de Reeves en el lugar que ella contó. “Paso a contarles que estamos hoteles enfrentados. Fui a saludarlo. Más lindo no puede, más señor no puede. No lo moleste con la foto, se la robe mientras fumaba. Lo amo. Fin del comunicado”, escribió en su cuenta personal.

Rosarina se encontró con Keanu Reeves en su viaje a Londres. Foto: Twitter

Si bien, Reeves es un actor muy conocido, fueron muchos los usuarios que no lo reconocieron y hasta bromearon con que se trataba de Roberto Baradel, secretario general de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. “Primero, explicame cómo hiciste para no mearte encima! Dios, qué hombre! Segundo, bloqueame a las que están preguntando quién es... qué les pasa?”, comentó una usuaria fanática del canadiense.

En cuanto al lugar a donde lo encontró, Alicia contó a La Nación, que se trata de un hotel ubicado en Mayfair, cerca del Hyde Park. “Salgo a fumar, miro enfrente, es una calle angosta, y había un señor fumando. Pensé: ‘Guau, qué parecido a Reeves que es’. Esperé y quedamos frente a frente con la mirada”, detalló.

Ante la confirmación de que se trataba del actor, la rosarina cruzó la calle para poder hablar con él. “Le dije que no quería molestarlo y me respondió que de ninguna manera lo molestaba. Le conté que era una admiradora y una fan enorme de todas sus películas”, comentó y aseguró que el actor se puso las manos en el pecho, formando un corazón, agradeciéndole sus palabras.

Sobre por qué no tiene una foto con Reeves, Alicia fue clara y considerada con su ídolo: “No me pareció prudente pedirle una foto porque estaba mega tranquilo fumando un cigarrillo, después se la tomé sentada enfrente”. Por la pandemia, este viaje se tuvo que postergar, pero ahora que se concretó, Alicia sabe que valió la pena tanta espera.