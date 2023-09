De villano de Game of Thrones a Sex Education: el irreconocible regreso de Jack Gleeson

Game of Thrones es una de las series más célebres de todos los tiempos. Los libros de George R. R. Martin fueron llevados a la pantalla chica, en lo que fue uno de los despliegues de producción más asombrosos y costosos.

Si bien su último capítulo fue emitido en el 2018 - sin contar, desde ya, a House of the dragon -, los fans no la olvidan con el correr de los años y muchos nuevos van surgiendo en el camino, gracias a que sigue disponible en HBO Max.

Una de las claves del éxito de Game of Thrones son sus personajes, con profundas y retorcidas psicologías poca veces vistas. Si de una personalidad retorcida se trata, Joffrey Baratheon podría llegar a ser el mejor ejemplo.

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon. Foto: HBO

El personaje interpretado por Jack Gleeson, se convirtió en uno de los más odiados de la historia del audiovisual, compitiendo mano a mano con Darth Sidious, Lord Voldemort y Hannibal Lecter.

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon. Foto: HBO

Gleeson logró llevar su interpretación al límite, tanto que, los espectadores comenzaron a confundir sus sentimientos de odio hacia el personaje con él como actor. Quizás ello fue uno de los motivos por los cuales decidió alejarse de las cámaras, y no regresar hasta este 2023 con el estreno de In the land of saints and sinners, película dirigida por Robert Lorenz.

La sorpresiva aparición de Jack Gleeson en Sex Education

La última temporada de Sex Education arribó a Netflix este 21 de septiembre, en lo que es uno de los estrenos más esperados del año.

Sus fanáticos no solo se mostraron ansiosos ante los nuevos episodios, sino, realmente sorprendidos ante la aparición de Jack Gleeson, luego de permanecer 10 años alejado de la actuación.

Jack Gleeson en Sex Education. Foto: Netflix

Completamente irreconocible, el actor que dio vida a Joffrey Baratheon en su adolescencia, hoy, es un adulto de 31 años ¡con bigote y todo!. En la serie éxito del gigante de streaming, interpreta a “Dudoso Mo”, un joven adicto a las drogas y amigo de Sean, el hermano de Maeve.

Si bien se trata de un papel pequeño, es quizás el puntapié para que Gleeson pueda conquistar el día de mañana una gran carrera actoral, ya que, como demostró en Game of Thrones, talento no le falta.