Ideales para el fin de semana: 5 películas de DC para ver en HBO Max

Este 25 de agosto, HBO Max ha vuelto a abrir la sección “Del cine a tu casa”. Esto se debe a que la plataforma estrenó, luego de varios meses en los cines, la última película de The Flash. La cinta, que fue producida y creada por los hermanos Andy y Bárbara Muschietti no tuvo tanto éxito en cartelera, pero aún así tras su llegada al servicio on demand se convirtió en lo más visto del catálogo.

Sin embargo, hay que destacar que más allá de contar con The Flash en su biblioteca, HBO Max también contiene una gran variedad del Universo extendido de DC. Son muchas las películas basadas en los cómics de superhéroes que se pueden disfrutar y son ideales para el fin de semana. Conócelas.

Las 5 películas de DC que puedes ver en HBO Max:

La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Esta película reúne a figuras como Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) y más en una aventura cargada de acción y emoción mientras la Liga de la Justicia se une para enfrentar una amenaza de proporciones globales.

La liga de la justicia Foto: hbo max

Wonder Woman 1984: Viaja en el tiempo a la década de los 80 junto a la intrépida Wonder Woman (Gal Gadot). Enfrenta nuevos desafíos y descubre los peligros de los deseos cumplidos en esta película llena de acción y aventura.

Wonder Woman 1984 Foto: IMDB

The Batman: Prepárate para una nueva visión del Caballero Oscuro en esta película oscura y emocionante. Acompaña a Batman (Robert Pattinson) mientras enfrenta a sus enemigos más emblemáticos y descubre los secretos de Gotham City.

The Batman Foto: IMDB

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn: Únete a Harley Quinn (Margot Robbie) y un grupo de anti-heroínas mientras forman una alianza inquebrantable. Acción, humor y personajes icónicos se reúnen en esta historia explosiva y divertida que no puedes perderte.

Aves de presa Foto: IMDB

Shazam! La furia de los dioses: Vuelve la diversión y la magia en esta emocionante secuela. Únete a Shazam (Zachary Levi) mientras se enfrenta a nuevas amenazas y descubre más sobre los misterios de sus poderes. Prepárate para risas, acción y una visión única del mundo mágico de DC.