Círculo Cerrado, el thriller de 6 capítulos sobre un secuestro que promete arrasar en HBO Max

Full Circle o Círculo Cerrado es una miniserie que se estrenó el pasado 13 de julio en el catálogo de HBO Max. Se trata de una producción bajo la dirección del gran cineasta Steven Soderbergh, conocido por películas como Erin Brockovich, una mujer audaz, Sex, lies and videotapes, La gran estafa, Magic Mike y muchos otros títulos.

La producción de 6 episodios, que se estrenan de forma semanal, promete arrasar dentro del catálogo del servicio de streaming dada su gran vertiginosidad. Se trata de una trama a contra reloj protagonizada por actores y actrices aclamados por la crítica con Globos de Oro, premios Emmy y del Sindicato de Actores, entre otros.

Círculo Cerrado Foto: HBO Max

Círculo Cerrado relata las consecuencias de un secuestro fallido que termina por exponer las redes oscuras dentro de la cosmopolita Nueva York, donde todo continúa normalmente a pesar de los negocios y planes sombríos que ponen en peligro a sus ciudadanos y visitantes, día tras día.

Círculo Cerrado Foto: HBO Max

El elenco está integrado por Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid.

Jharrel Jerome: todo sobre Círculo Cerrado

Jharrel Jerome, quien da vida a “Aked” en el thriller Círculo Cerrado, es un actor y rapero estadounidense, conocido por su trabajo en la aclamada película dramática Moonlight de Barry Jenkins. En exclusiva con Vía País, reveló cuáles fueron los desafíos a la hora de filmar la serie y de trabajar con Soderbergh, además de cómo fue el proceso de interpretación.

- ¿Cómo surgió el papel de “Aked” y qué te atrajo inicialmente de Círculo Cerrado?

- Jharrel Jerome: Cuando Steven Soderbergh te llama, tú respondes sin dudarlo (risas). Primero fue una llamada de mi equipo y luego tuvimos una reunión por zoom una semana después. Estaba cara a cara con él durante una hora y mis piernas temblaban y pensaba: ‘Dios mío, este es Steven Soderbergh’. El guion es tan denso, intrincado y complicado, con todas estas cosas que no termina de entender, y para mí, ese es el tipo de guion más sustancioso. Cuando sabes que alguien como Steven va a dirigirlo, creo que confías en ello y sigues adelante.

Jharrel Jerome en Círculo Cerrado. Foto: HBO Max

- ¿Conocías algo del trabajo de Steven Soderbergh?

- Jharrel Jerome: Recuerdo haber visto a Erin Brockovich y Sex, Lies, and Videotape. Pero cuando fui seleccionado, ahí fue cuando hice una inmersión profunda y pasé un fin de semana viendo todas sus películas. Sé que Traffic es considerada una de sus grandes obras y para mí es mi favorita de todas sus películas. Vi Magic Mike cuando tenía unos 16 años, ¡pero no tenía idea de que Steven Soderbergh la había dirigido! Su versatilidad es impecable y realmente puede adentrarse en cualquier género, es realmente genial.

- ¿Cómo fue trabajar con él?

- Jharrel Jerome: Es muy meticuloso y está tan enfocado que no requiere nada menos que eso. Cuando llegas al set, debes tener el guion memorizado, debes tener al personaje en tu cabeza y algunas decisiones ya definidas. Estoy acostumbrado a trabajar de una manera muy improvisada donde no aprendo las líneas hasta el último minuto y me gusta probar una elección diferente en cada toma. Con Steven, tienes que moderar eso un poco y trabajar de manera más centrada y enfocada.

Círculo Cerrado Foto: HBO Max

- ¿Fue muy desafiante?

- Jharrel Jerome: 100%, ¡creo que eso es lo que más me gustó! La mejor forma de ir al set es sabiendo que vas a ser desafiado y salir de ahí pensando: ‘¡uf, lo logré!’ Steven es su propio Director de Fotografía y él mismo filma, por lo que tiene dos partes de su cerebro trabajando: la parte que selecciona y dirige la actuación de los actores y la parte que se encarga de cómo se ve el espectáculo. Estás trabajando con un artista que está pensando en un millón de cosas y eso significa que tienes que ser paciente y hacer parte del trabajo por tu cuenta. Es un desafío, pero es divertido y requiere confianza. Él tiene que confiar en mí y yo tengo que confiar en él, y cuando trabajas con ese sentido de confianza, se siente bien y es muy motivador.

- ¿Qué podés decirnos sobre tu personaje, Aked?

- Jharrel Jerome: Aked es un chico salvaje. Es un personaje especial porque al final del proyecto no puedes decidir si es bueno o malo. Esa es la complejidad de cada personaje, pero con Aked es muy interesante porque tiene diferentes motivaciones. Es una mezcla extraña: viene de un lugar de trauma y tristeza debido a una pérdida reciente, pero también de un lugar donde quiere ser poderoso e impresionar y hacer que su familia se sienta orgullosa.

Hay razones sólidas para que haga lo que hace, pero no las ves al principio y eso es lo que lo hace tan interesante. Normalmente, ves a un personaje comenzar con el dolor y el trauma, ves cómo se agrava y luego los ves convertirse en un villano, pero Aked, desde el principio, es una bomba de tiempo. Él piensa que su familia le pasó la antorcha, pero en realidad le entregó una bomba. No tiene idea de que es una bomba; él la muestra sin darse cuenta de que va a explotar en cualquier momento. Una gran diferencia entre él y los otros personajes en la serie es que todos los demás tienen al menos a una persona en apoyar a quien se o de quien recibe apoyo. Aked está perdiendo continuamente a todas las personas a su alrededor, se siente perdido en un mundo que se derrumba sobre él.

Círculo Cerrado Foto: HBO Max

- ¿Cómo te preparaste para el papel?

- Jharrel Jerome: En roles anteriores, tal vez tenía un par de meses para sentarme con el guion, pero para esto, solo tenía unas seis semanas, por lo que había ciertas cosas en las que queríamos buscarme, como la cultura guyanesa. Afortunadamente, Aked es neoyorquino, por lo que no tuve que esforzarme demasiado en adoptar el lenguaje, pero sí quería adoptar el ritmo del dialecto. Aunque tengo un acento de Nueva York, quería incorporar esas sutilezas, especialmente para cualquier persona guyanesa. Quiero que un neoyorquino guyanés sienta que está siendo visto en la pantalla.

Nuevamente, en el guion, Aked es un chico monstruoso con toda esta emoción en su interior, por lo que para mí, el desafío fue permitir suficiente matiz y vulnerabilidad para que la audiencia no se diera por vencida con él demasiado pronto. Es fácil interpretar a un villano en general, porque puedes interpretar a un villano hasta el punto en que sea como: ‘No me importa, espero que reciba lo que se merece’. Creo que Aked es mucho más que eso; es este niño perdido. Puedes verlo en la escena cuando su compañero recibe un disparo en la camioneta. Aked está dando órdenes y de repente, se escucha un disparo y él está gritando y llorando como una niña pequeña. Realmente amé ese momento porque estamos acostumbrados a que estos tipos duros sean tan duros; no es frecuente ver a un tipo duro llorar o entrar en pánico.

- ¿Cómo lograste sentir empatía por Aked?

- Jharrel Jerome: Fue un desafío, pero tienes que amar a tu personaje; tienes que encontrar lo humano en él y el amor por él. Tenemos muchas similitudes, aparte de querer secuestrar a alguien. Ambos somos neoyorquinos, ambos somos familiares; ambos estamos impulsados por metas y queremos hacer el trabajo, ¡solo que manejamos las cosas de manera diferente!