Las nuevas series que llegan con el cambio de HBO Max a Max: Harry Potter, The Big Bang Theory, Batman y mucho más

HBO Max pasará a ser Max, un servicio de streaming que reunirá todo el contenido de Warner Bros y Discovery, apostando a ser el líder entre el resto de las ofertas.

La fusión entre ambas empresas se dio durante el 2022, y tiene como objetivo reunir los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo DC, el mundo mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenidos infantiles y programas de HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y muchos otros.

La plataforma comenzará a funcionar a partir del 23 mayo en Estados Unidos, luego será habilitada en Latinoamérica y, por último, llegará a Europa y el resto del mundo. Las tarifas de suscripción se mantendrán en el valor actual, y los usuarios migrarán de forma automática de HBO Max a Max.

¿Qué series llegan con el cambio de HBO Max a Max?

El pasado 12 de abril, Warner Bros. Discovery presentó un adelanto de los lanzamientos que llegarán con Max. “Desde los más grandes superhéroes a los campeones de la vida real; desde los dramas que impactan en nuestra cultura al entretenimiento que influye en los gustos; desde los reinos fantásticos a los mundos más reales, Max ofrecerá una gama de opciones inigualable”, comentó JB Perrette, Presidente y CEO de la compañía.

El servicio ofrecerá contenidos actualizados regularmente con un promedio de más de 40 nuevos títulos y temporadas todos los meses. Con un catálogo que incluye los mundos icónicos de HBO, el Universo DC y Harry Potter, además de las películas más exitosas, series originales y los géneros favoritos de los fans como el true crime, los realities, la gastronomía y la comedia.

Los nuevos títulos anunciados incluyen la serie de Harry Potter, un Max Original, que presenta una fiel adaptación de la querida saga de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva; una serie de comedia Max Original derivada de The Big Bang Theory; la precuela de Game of Thrones, HBO Original, llamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight; la serie animé Rick and Morty: The Anime de Adult Swim, y el regreso de los “Looney Toons” con Tiny Toons Looniversity, de Cartoon Network.

Max también mostró adelantos de otros títulos muy esperados, como el Max Original, The Penguin, protagonizado por Colin Farrell, sobre el villano de Batman, la serie infantil Gremlins: Secrets of the Mogwai, un Max Original dirigida por Steven Spielberg, y, Barbie Dreamhouse Challenge, un reality show donde superestrellas competirán por ser Barbies y Kens.